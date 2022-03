Anche Brindisi partecipa a “Italia senza veleni” – La Conferenza programmatica di Europa Verde

“Questa conferenza non rappresenta per noi un passaggio formale ma sostanziale e strategico per il futuro dell’ambientalismo politico di questo Paese, frutto dell’esigenza di collaborare, di dialogare, di lavorare alla definizione di un luogo, una casa del confronto di tutti gli ecologisti ma anche di tutte le realtà civiche e sociali che si battono per la tutela dei diritti. Da qui vogliamo far partire una fase nuova di Europa Verde, impegnata a costruire, in previsione anche delle prossime elezioni politiche, una realtà che parli alle forze progressiste e alle migliori intelligenze del mondo ecologista, sociale, del volontariato e delle imprese impegnate nella green economy”, hanno affermato i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi.





I lavori prenderanno il via sabato 12 marzo, alle 10.30 con il confronto ai 15 tavoli di tematici. Il pomeriggio e la mattinata seguente saranno animati da quattro panel tematici a cui prenderanno parte, oltre ai co-portavoce nazionali, Bonelli ed Evi, il climatologo e Presidente del Comitato Scientifico di EV, Luca Mercalli; il Segretario Generale dei Greens/EFA, Vula Tsetsi; l’ex-Ministro dell’ambiente Edo Ronchi; il segretario del Partito Democratico Enrico Letta; il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni; il Segretario dei Radicali Italiani, Massimiliano Iervolino; il Sindaco di Milano, Beppe Sala; il Portavoce Nazionale Invisibili in Movimento, il sindacalista, Aboubakar Soumahoro; il Capogruppo di Europa Verde-Verdi Europei alla Camera, Cristian Romaniello; il consigliere comunale di Venezia, Gianfranco Bettin; il vice-Presidente di Legambiente, Edoardo Zanchini; il Presidente della LAV, Gianluca Felicetti; l’ex-Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda; l’eurodeputato di S&D Massimiliano Smeriglio; il Sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi; il Sindaco di Latina Damiano Coletta; il Consigliere regionale della Liguria Ferruccio Sansa; il deputato di Facciamo ECO, Lorenzo Fioramonti. Domenica in programma l’assemblea plenaria, con la Relazione sulle iniziative del Gruppo Parlamentare dei Verdi Europei a cura della co-portavoce, Eleonora Evi.





Oltre il Sindaco di Brindisi, ex Presidente della Provincia ing. Riccardo Rossi, parteciperanno ai lavori:

Domenico Turrisi (Brindisi) – Componente dell'esecutivo regionale di EV e co-portavoce Provinciale di Brindisi di EV;

Caterina Marini (Fasano) – Componente della Federazione nazionale di EV e co-portavoce Provinciale di Brindisi di EV;