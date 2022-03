RIGASSIFICATORI, ZULLO AD AMATI: IL GOVERNO FITTO AVEVA APPROVATO UNO PROPRIO A BRINDISI. E’ STATO IL CENTROSINISTRA A BLOCCARLO

“Come non condividere la proposta del collega Amati di candidare la Puglia per un rigassificatore e non solo perché viviamo OGGI una crisi energetica che spinge l’Italia a diventare sempre più autonoma sotto il profilo energetico, ma perché un rigassificatore in Puglia fu autorizzato nel 2004, proprio a Brindisi, terra di Amati, dall'allora governo Fitto.



Il presidente Fitto si assunse la responsabilità di mettere attorno a un tavolo il governo nazionale e la società inglese British Gas. Tutto era pronto per avviare il cantiere, ma si scatenarono le proteste di politici, ambientalisti e associazioni che si opposero con tutte le loro forze. Poi al governo regionale arrivo Vendola, che votarono anche per questo… e furono accontentati.



Ma cosa sarebbe successo se quel Rigassificatore fosse stato realizzato?



“Sono mancati il senso di responsabilità e la capacità politica che purtroppo ancora oggi non ritroviamo in Emiliano.”