Villa Castelli - Secondo appuntamento per il progetto ASTOR..IE MUSICA PER TRADIZIONE, Astor Piazzolla nelle scuole...

Secondo appuntamento per il progetto “Astor..ie, MUSICA PER TRADIZIONE” promosso dall’ APS CAM di Villa Castelli e finanziata dal "Fondo Speciale Cultura e patrimonio culturale” del piano straordinario "Custodiamo la Cultura in Puglia " 2021 del Dipartimento del Turismo, dell'Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. Destinatari delle attività sono i giovani studenti delle scuole del territorio brindisino che nelle giornate del 24-25-26 marzo 2022 incontreranno Paolo Picchio che presenterà il proprio libro dal nome “Astor Piazzolla - il padre del Nuovo Tango” edito da Edizioni Curci. Nel centenario dalla nascita di Astor Piazzolla questo libro ripercorre le vicende biografiche e artistiche che hanno portato il grande compositore alla creazione del Nuevo Tango.







Il 24 marzo l’appuntamento sarà nell’aula magna dell’I.C. Dante Alighieri di Villa Castelli; il 25 marzo presso l’aula magna dell’I.C. Bilotta di Francavilla Fontana e il 26 marzo presso l’I.C Santa Chiara di Brindisi. Gli incontri si svolgeranno in orario extra-curricolare dalle 16:00 alle 18:00 e saranno aperti al pubblico La presentazione del libro di Paolo Picchio vedrà l’accompagnamento dei musicisti dell’Associazione Centro Accademico Musicale, ragazzi talentosi che si esibiranno in alcuni brandi protagonisti delle più importanti stagioni concertistiche internazionali amati e acclamati dal pubblico di tutto il mondo. La peculiarità dell’attività starà nella modalità di realizzazione dell’evento con metodi informali che garantiranno l’intervento e la partecipazione attiva degli studenti. Sarà un’occasione per valorizzare da un lato il patrimonio musicale del pugliese Astor Piazzolla dall’altro la cultura e la lettura.



L’accesso è garantito sempre nel rispetto delle norme anti contagio, con controllo green pass , misurazione della temperatura e obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.