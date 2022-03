EDILIZIA SANITARIA NEL BRINDISINO – VIZZINO: SULLA DENUNCIA DELLA CGIL FAREMO UN APPRONDIMENTO IN COMMISSIONE REGIONALE ALLA SANITA’

La denuncia presentata dalla Cgil in riferimento alle opere di edilizia sanitaria mai completate in provincia di Brindisi merita un adeguato approfondimento. Ed è questo il motivo per cui, da presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia, convocherò una apposita seduta della Commissione per acquisire notizie ufficiali ed assumere i provvedimenti conseguenti.



In particolare, è necessario fare chiarezza su quanto accaduto a Francavilla Fontana dove per i ritardi della struttura tecnica dell’Asl di Brindisi è stato riconosciuto un danno di 900mila euro alle imprese che non hanno potuto dare avvio ai lavori.



I ritardi, comunque, riguardano numerose strutture sanitarie pubbliche della provincia. Un fatto intollerabile, tanto più se si considerano le mancate retribuzioni a chi ha fronteggiato l’emergenza-covid mettendo a repentaglio anche la propria vita.



Fare chiarezza, quindi, appare fondamentale per evitare che errori e sottovalutazioni vadano a gravare sulla spesa complessiva della sanità pubblica pugliese, a discapito dei cittadini e della qualità dei servizi prestati.



Mauro Vizzino – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia