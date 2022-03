IL DIRETTORE MARITTIMO INCONTRA A BARI I PRESIDENTI DELLE AREE MARINE PROTETTE PUGLIESI.

Nella mattinata odierna il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica - Contrammiraglio (CP) Vincenzo LEONE – ha ricevuto presso la sede della Capitaneria di porto di Bari i presidenti delle Aree Marine protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo, all’incontro erano presenti anche il Capo del Compartimento Marittimo di Brindisi – Capitano di Vascello Fabrizio COKE – e il Capo del Compartimento marittimo di Gallipoli - Capitano di Vascello Pasquale VITIELLO.



Nel corso dell’incontro, i presidenti delle AMP Rocco MALATESTA e Paolo D’Ambrosio hanno ringraziato il Direttore marittimo per l’impegno profuso nello svolgimento delle attività di sorveglianza e monitoraggio poste in essere dalla Guardia costiera, quale diramazione sul territorio del Ministero della Transizione Ecologica, a tutela della biodiversità presente negli ambienti marini e nei tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali e geomorfologiche.



Il Contrammiraglio LEONE, nel ribadire la comunione di intenti e lo spirito di collaborazione che unisce le Capitanerie di Porto alle Aree Marine Protette pugliesi, ha inteso discutere degli approcci operativi, delle criticità e delle esigenze delle AMP, incentivando un rapporto sinergico tra le Autorità marittime e gli Enti gestori, al fine di calibrare l’attività di sorveglianza, se necessario rimodulandola, condividendo le buone pratiche sinora poste in essere a tutela degli habitat marini e costieri, specie in vista dell’imminente stagione estiva ormai alle porte.