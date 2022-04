"MOMKONG E LE SUE 7 NOTE... APPRODANO A BRINDISI".

Momkong, algerino residente in Italia, è uno dei rapper emergenti del panorama musicale europeo. Ha viaggiato moltissimo, traendo da ogni location nuove ispirazioni per la sua musica. Aveva un sogno nel cassetto: diventare cantante e lo ha realizzato. Con tanti sacrifici e voglia di sfondare è divenuto uno dei volti più popolari dei social network. Su You Tube il suo video con Francesca Cipriani vanta 50.000 visualizzazioni... non sono mica bruscolini direbbe qualcuno! Sogna di essere scelto da Alfonso Signorini per far parte della nuova edizione del Grande Fratello Vip.



Due parole su di lui...



MomKong pseudonimo di Mohammed Ighoubriouen, è un cantante di origine algerina, nato a Tizi-Ouzou il 3 settembre 1996, sotto il segno zodiacale della Vergine, è alto un metro e settantacinque centimetri, pesa circa settanta chili ed ha occhi e capelli castani. Ama scrivere storie di vita comune in cui ognuno si può rispecchiare e riconoscere nella quotidianità. L'artista ama creare canzoni che attirano l’attenzione degli ascoltatori affinché quel testo possa ricordare la loro storia



INTERVISTA



MOMKONG è super famoso sui social. Un ragazzo Eclettico... tutto da scoprire. Attualmente è single in cerca dell'anima gemella. Mom è un uragano di gagliardia. Estroverso, sagace, simpatico e ironico... lui è il mio ospite di oggi.



ILARIA - Ciao Momkong, come stai? Che ci fai in terra di Brindisi?



MOKONG - Sto una Pasqua... pur essendovi arrivato con due settimane d'anticipo, (Ride). Sono arrivato stamane all'alba a Brindisi in auto. Io ed il mio team stiamo alla grande. Abbiamo mangiato in un ristorante sul porto... che spettacolo! Abbiamo mangiato benissimo. Stiamo valutando delle location per un mio importante nuovo progetto musicale. E mi sto preparando a girare un film come attore protagonista, un mio amico regista ha scelto proprio la Puglia come suo prossimo set. Saranno coinvolte le città di Brindisi, Taranto e Lecce. Il film verrà distribuito all'estero.



ILARIA - Soggiornerai a Brindisi per molto tempo?



MOMKONG - Sei molto curiosa, noto. Diciamo il necessario per capire il da farsi. Con un passato maestoso ed un porto naturale tra i più suggestivi del Mediterraneo mi sento immerso in un film del passato, (Ride). Ma non vi dirò mai il nome dell'hotel... faccio prenotare sempre con il cognome del mio manager. Ci piace spostarci, tutti insieme serenamente, senza il timore di paparazzate.



ILARIA - Puoi raccontarti in breve ai nostri lettori?



MOMKONG - Sono italo-algerino. Quando ero piccolo mio padre decise di spostarsi in Italia per lavoro. Io rimasi in Algeria con mia mamma e mia sorella fino al compimento dei miei 6 anni. Nel 2002 decidemmo di raggiungere mio padre a Monesilio (Cn). Iniziai a frequentare la prima elementare in Piemonte, insieme a mia sorella. Mia sorella nonostante fosse più grande di me di un anno entrò nella mia stessa classe a causa del problema linguistico. Alle superiori io e lei optammo per percorsi differenti, lei scelse il liceo scientifico, mentre io ottenni la qualifica di metalmeccanico dopo i primi tre anni di studio. Mia sorella dopo il liceo partì per Parigi per proseguire lì i suoi studi in giurisprudenza. Mia madre, grande donna e lavoratrice, si è sempre adoperata per la famiglia lavorando in qualità di assistente agli anziani per varie case di riposo, pur di non farci mancare mai nulla... oggi, finalmente si gode un po' di meritato riposo. Mio padre, invece, lavorava e lavora alle Pietre di Langa.



ILARIA - Il tuo nome d'arte chi lo ha inventato?



MOMKONG - Il mio nome d'arte è stato ideato da due miei amici. "Mom" è l'abbreviazione del mio soprannome "Momo" e "Kong" deriva dal film "King Kong", perché dicono che quando mi incazzo prendo le sue sembianze. (Ride). Sono uno, nessuno e centomila, come diceva Pirandello. Credo di essere, pertanto, il concorrente ideale per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip 2022.



ILARIA - Hai visitato già Piazza Duomo e la Cattedrale?



MOMKONG - Sì. Tra i meravigliosi luoghi che costellano la regione Puglia, la città di Brindisi merita un posto d'onore. In cima alla lista delle cose da vedere a Brindisi spicca, per me, la bella Piazza Duomo, la più antica piazza della città nonché una tra le più affascinanti da un punto di vista storico ed architettonico. Tutti gli edifici che ruotano attorno alla maestosa piazza mostrano uno stile prettamente medievale e romano, segno inconfutabile della loro origine. Fra questi merita un posto d’onore la Cattedrale, nota anche come Basilica della Visitazione, edificio consacrato nel lontanissimo 1089 che, nel corso del tempo, è stato ricostruito più volte. Brindisi è una città ricca di storia, cultura e bellezza. Questo luogo vanta scorci in grado di ammaliare anche i visitatori più restii.



ILARIA - Dei dolci tipici pugliesi quali mangi con maggior gusto?



MOMKONG - Il pasticciotto con la crema. Una vera delizia per il mio palato. Da leccarsi i baffi! Ne ho mangiato uno divino presso il Bar Manhattan. Conto di tornarci anche per provare l'aperitivo.



ILARIA - Con quale regista pugliese vorresti lavorare in veste di attore protagonista?



MOMKONG - Con Checco Zalone. Checco è divertente, ma soprattutto molto colto... da lui ho tanto da poter imparare. Spero mi scelga per il suo prossimo film.



ILARIA - "Porta d'Oriente" può diventare il nome di una tua prossima canzone?



MOMKONG - Assoluramente sì.



ILARIA - C'è un luogo della mia città nel quale vorresti esibirti prossimamente?



MOMKONG - Mi piacerebbe poter fare due serate tutte mie presso il Nuovo Teatro Verdi, è un teatro ci sono stato anni fa ad applaudire Luca Ward e Paolo Conticini, due miei colleghi artisti durante il loro musical "Mamma mia!". La cultura rappresenta uno degli aspetti più qualificanti di una società civile. Nel vostro teatro, in questi anni, sono state proposte diverse forme d’arte capaci di esprimere in modo differente i sentimenti che fanno parte del quotidiano comune. Mi affascina perché offre un’offerta artistica ampia ed articolata... un percorso originale capace di trasformare la comunità in pubblico, i cittadini in spettatori. E da spettatori pian piano diventare anche protagonisti.



ILARIA - La cantante pugliese che più ami?



MOMKONG - Alessandra Amoroso. L'ho conosciuta in un famoso locale di Milano ed è una ragazza speciale. Si merita tutto il bene possibile. La sua canzone "Tutte le volte" è adorabile. Io e mia sorella la ascoltiamo spesso in auto quando facciamo dei viaggetti last-minute.



ILARIA - C'è una bellezza brindisina che ti intriga?



MOMKONG - Romina Junior Carrisi - Power. La bellissima figlia di Romina Power ed Al Bano. Ha un corpo da urlo ed un viso che mi ricorda molto le star hollywoodiane. Ha un carattere forte, ma sa essere anche dolcissima... e lo ha dimostrato pubblicando le sue poesie nel libro "Se solo fossimo altrove". Io ero presente alla presentazione romana del libro che si svolse presso lo spazio Settembrini Libri di Piazza dei Martiri di Belfiore. Ne rimasi letteralmente incantato.



ILARIA - Ti piacerebbe comprarti una casa a Brindisi?



MOMKONG - Sto bene dove vivo, ma se dovessi cambiare residenza opteri per la Puglia e non escluderei Brindisi... per me è stata una inaspettata scoperta. Chissà magari, a breve, valuterò l'idea di prenderne una per passarci metà delle mie vacanze estive con la amata mia famiglia.



ILARIA - Un souvenir pugliese che comprerai per i tuoi genitori quale sarà? E per tua sorella?



MOMKONG - Ho notato un negozio molto carino collocato a Corso Giuseppe Garibaldi, prenderò sicuramente qualcosa da lì per tutti e tre.



ILARIA - Un ultima domanda. Dove trascorrerai le vacanze estive 2022?



MOMKONG - Indovina? In Puglia. Ci hanno offerto un soggiorno stratosferico extra lusso a cui non si può dire di no.



Di Ilaria Solazzo.