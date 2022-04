Vito BIRGITTA: Il Partito Repubblicano prende atto con soddisfazione dell’Accordo di programma sottoscritto dalle società Aeroporti di Puglia e Bocca di Puglia.

Il Partito Repubblicano prende atto con soddisfazione dell’Accordo di programma sottoscritto dalle società Aeroporti di Puglia e Bocca di Puglia.



L’obiettivo di far diventare il Marina un porto per i transiti e lo svernamento di grandi imbarcazioni confidando che ciò serva a produrre anche un turismo stanziale può costituire il primo tassello per la nascita di un polo turistico integrato che comprenda anche il Castello Alfonsino, l’isola di Sant’Andrea, la spiaggia di Cala Materdomini e l’area di Babylandia.



In fondo era questo l’obiettivo che si intendeva conseguire con la nascita della società Bocca di Puglia. Per questo non abbiamo condiviso la scelta di dismettere la partecipazione azionaria che il Comune deteneva in tale sodalizio. Certo andrebbe potenziata l’offerta di servizi che il Marina può oggi garantire utilizzando appieno gli spazi ancora disponibili. Da questo punto di vista sono condivisibili alcune delle critiche formulate da operatori del settore del diportismo nautico. Ma l’ostacolo veramente da superare per restituire al Marina un ruolo centrale nella valorizzazione della nostra costa è quello di abbandonare una visione parcellizzata degli interventi e iniziare a ragionare in termini di sistema. Cosa che, purtroppo, non ci pare sia stato il principio ispiratore nel programma di interventi candidati ad accedere ai finanziamenti ipotizzati con la proposta di Contratto Istituzionale di Sviluppo. Nelle schede che accompagnano le proposte progettuali, infatti, risulta assente qualsiasi ipotesi di gestione. La notizia che due società che gestiscono infrastrutture importanti del nostro territorio sottoscrivano un accordo di collaborazione va quindi salutata con favore. Nella speranza che sia l’inizio di un percorso capace di mettere a sistema tutto il patrimonio infrastrutturale di cui Brindisi è dotata.



Vito BIRGITTA Segretario Cittadino