Bruno: “In Puglia gli anziani che necessitano di ausili assorbenti devono sottoporsi a lungaggini burocratiche e visite specialistiche inutili. Sia permesso loro di ottenerli con la sola richiesta del medico di famiglia”.

Ancora oggi in Puglia un’anziana o un anziano che per le proprie condizioni di salute hanno la necessità di ricorrere ad ausili assorbenti come pannoloni e traverse, devono adempiere a una serie di passaggi burocratici e visite specialistiche che rendono l’accesso a tale diritto un vero percorso a ostacoli.



Prima la richiesta al medico di base, poi la ricerca dello specialista, poi la lunga attesa che può durare anche mesi, poi - se il paziente è allettato - la visita domiciliare. E così via. Mentre il tempo passa, le spese si accumulano, le condizioni purtroppo peggiorano. E quando quel diritto viene riconosciuto, troppo spesso, per quel paziente è già troppo tardi.



Alla luce di tutto ciò questa mattina ho richiesto una convocazione della Commissione regionale Sanità per ascoltare l’assessore Rocco Palese e sondare con lui la possibilità di snellire tali procedure.



Accade già in diverse regioni italiane, come in Toscana, dove per l’erogazione del servizio è sufficiente la richiesta del medico di famiglia.



Non si capisce infatti per quale ragione una persona dovrebbe arrivare a chiedere dei pannoloni, se la propria condizione di salute non la costringesse a tale necessità.



Riducendo gli adempimenti necessari alla sola richiesta formulata dal medico di famiglia del paziente interessato, si eviterebbe a queste persone già sofferenti la necessità di visite specialistiche tardive e l’ulteriore danno di una trafila incomprensibile e che dovremmo a tanta gente risparmiare il prima possibile.



Maurizio Bruno

(Presidente del Comitato regionale

permanente della Protezione civile)



Consigliere Regionale della Puglia

(gruppo consigliare PD)