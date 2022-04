NUOVI INGRESSI IN FORZA ITALIA PUGLIA, DAL CONSIGLIO REGIONALE AI COMUNI

Paolo Dell’Erba, presidente del Gruppo misto nel Consiglio regionale della Puglia, passa nel Gruppo di Forza Italia. Assieme a lui, aderiscono al partito il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, il vice presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Mangiacotti, e al team di amministratori locali che fanno riferimento al loro contenitore civico.



A darne notizia, il coordinatore nazionale di Fi, l’on Antonio Tajani, durante la conferenza stampa a Roma di oggi. “Diamo dimostrazione di quanto sia attrattiva Forza Italia: il nostro movimento non si fa intimorire da manovre di palazzo e argomentazioni di un presidente di Regione invasivo. Ciò che conta non è quel che accade nei palazzi, ma quello che pensano le persone. Oggi -ha aggiunto Tajani- diamo il benvenuto ad un folto gruppo di amministratori e questo ci dà rinnovato entusiasmo”.



“Do il mio benvenuto nella grande famiglia di Forza Italia agli amici che oggi formalizzano il loro ingresso”, ha dichiarato la responsabile nazionale dei rapporti con gli alleati, la sen Licia Ronzulli. “Fi -ha proseguito- è un partito aperto al contributo di tutti coloro che vogliono dare il loro contributo, mettendo a disposizione competenze ed esperienza”.



“Da coordinatore regionale -ha detto invece l’on Mauro D’Attis- non posso che essere felice per queste nuove ed autorevoli adesioni. La linea politica di Forza Italia, in Italia così come in Puglia, è quella della coerenza e noi siamo alternativi a Michele Emiliano. La coerenza nella vita paga e per noi è un valore indisponibile”.



“Quando si allarga la squadra è sempre una grande gioia e non vedo l’ora di macinare chilometri in giro per la Puglia con i nostri nuovi amici per proseguire nell’azione di radicamento sul territorio”, ha sottolineato il vice commissario regionale, il sen Dario Damiani.



“Ai nuovi amici che entrano nella famiglia di Forza Italia rivolgo i migliori auguri di buon lavoro”, ha detto il sottosegretario alla Giustizia, l’on Francesco Paolo Sisto. “È un risultato importante, quello di oggi, per il quale ci siamo impegnati con convinzione e continueremo a farlo per allargare sempre di più la nostra squadra pugliese”.



“Ringrazio il coordinatore Tajani che ci ha tenuto ad ufficializzare il nostro ingresso qui a Roma”, ha affermato Paolo Dell’Erba. “L’entusiasmo con cui siamo stati accolti ci dà ancor più energia per lavorare sul territorio come abbiamo sempre fatto. Fino ad oggi siamo stati una realtà civica e riteniamo che sia giunto il momento di caratterizzarci in un partito nazionale. A Foggia Forza Italia è molto forte, ma con il nostro contributo siamo certi di poter diventare il primo partito della provincia”.



All’incontro con la stampa hanno partecipato anche il sen Michele Boccardi, l’eurodeputato Andrea Caroppo, i parlamentari pugliesi Elvira Savino, Vincenza Labriola, Veronica Giannone e Gianluca Rospi, ed i consiglieri regionali Paride Mazzotta, Giandiego Gatta e Vito De Palma.