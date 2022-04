"Lions Day 2022" , Domenica 24 aprile 2022 , Mesagne

Domenica 24 aprile 2022, in occasione del Lions Day 2022, il Lions Club Ostuni Città Bianca scenderà in Villa Comunale di Mesagne, insieme ai Lions Club Ostuni Host, Fasano Host, Fasano Egnazia, Mesagne, Ceglie M.co Alto Salento, Francavilla Fontana ed ai Leo Club di Mesagne, Fasano e Virgilio di Brindisi, con una serie di eventi aperti a soci e cittadini, all’insegna della salute, della prevenzione, del divertimento e del rispetto per l’ambiente.



Il Lions Day si svolge ogni anno ed in tutto il mondo l’ultimo weekend di aprile e il suo fine è quello di dare il benvenuto nell’Associazione ai nuovi soci organizzando una giornata all’insegna della solidarietà, ma anche quello di offrire ai cittadini una serie di screening gratuiti, tutti legati alle principali attività benefiche portate avanti negli anni dai Lions Club: Screening del diabete, Screening della vista, Screening dell’udito.



Il Lions Day sarà, inoltre, l’occasione per far conoscere i programmi, le iniziative, i progetti realizzati per i cittadini e per le comunità, fra i quali la Raccolta occhiali usati, la consegna Cani Guida, il Poster per la Pace, i Campi e gli Scambi giovanili e tutte le iniziative a tutela dell’Ambiente.



Coloro che prenderanno parte agli screening riceveranno in regalo una “Pianta Matita” che esaurito il suo lavoro, potrà essere piantata in un vaso o nel terreno, posizionando la capsula contenete i semi nel terriccio fino al bordo e, con un po’ di cura ed attenzione, in pochi giorni darà vita ad una nuova piantina.



L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e tutta la comunità della provincia è invitata a partecipare… perché “SIAMO IL MONDO DI CUI CI PRENDIAMO CURA”



Presidente L.C. Ostuni Città Bianca

Federica Silvestri