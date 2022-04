Lippolis (Confindustria Brindisi) a Bloomberg: il Mediterraneano ha grandi possibilità per lo sviluppo del traffico a corto raggio. E' necessario spendere responsabilmente i soldi del Pnrr

“Il Mediterraneo ha grandi possibilità per lo sviluppo del traffico a corto raggio di imbarcazioni che traghettano camion e merci, e Brindisi è al centro del Mediterraneo, quindi potremmo davvero rivendicare il nostro ruolo storico”.



Lo dichiara il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis intervistato da Bloomberg in un servizio dedicato alle opportunità che potranno cogliere il Mezzogiorno e la Puglia dal PNRR.



Ad intervistarlo l'ex capo della redazione romana di Bloomberg Alessandra Migliaccio e Jana Randow, corrispondente da Francoforte e autrice di due volumi su Mario Draghi.



"E' necessario- ha continuato Lippolis- spendere soldi responsabilmente per un sistema integrato di porti, treni e camion".



L'agenzia finanziaria accende i riflettori su Brindisi come "Porta d'Oriente" e sulle potenzialità del Porto.



"I Porti del Sud, a partire da Brindisi,- dichiara Lippolis- dovranno avere un ruolo strategico nell’Italia del PNRR. Il Sud, come ha dichiarato oggi il Ministro per il Sud Mara Carfagna, deve essere visto non più come una zavorra da tenere a galla ma come il territorio su cui investire e da cui possono derivare le maggiori opportunità per l'intero Paese. Il nostro territorio sta per affrontare sfide importanti rispetto al Porto e all’economia del mare e dobbiamo essere tutti coesi. Il porto cresce a due cifre e dobbiamo rendere questa crescita strutturale.



I porti del Mezzogiorno,se adeguatamente infrastrutturati ed organizzati, costituirebbero una piattaforma logistica ideale verso l’Est e verso l’Africa. Un obiettivo strategico, questo, che va perseguito con la massima determinazione nell’ambito del PNRR. È una grande opportunità per il Mezzogiorno e per Brindisi in particolare,che va colta attraverso coesione di intenti ed un grande ed intenso lavoro di tutti gli stakeholder."