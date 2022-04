Xylella, Amati: “Sono indagato per aver denunciato truffa. Mondo gira al rovescio. Se ci sarà processo chiamerò tutti gli scienziati”

“Sono indagato per diffamazione. Il mondo gira al rovescio: questa è la storia di un soggetto che prova a truffare tante persone affermando surrettiziamente di poter curare la Xylella - compreso un ente pubblico come il Comune di Lecce - che si sente diffamato da chi svela quella truffa. Spero che l’ufficio del pubblico ministero con la richiesta d’archiviazione o il giudicante con sentenza, possano statuire al più presto quanto i creduloni abbiano contribuito a distruggere e diffamare la Puglia.



Se ci sarà il processo, chiamerò tutti i maggiori scienziati nazionali e internazionali a testimoniare la verità di quanto ho affermato.



È intollerabile vedere ancora in azione negazionismi di ogni genere, magari celati con giochi di parole, mentre scorre sotto la nostra vista un paesaggio diventato purtroppo lunare a causa di tanta cecità nei confronti della prova scientifica”.



Dichiarazione del Consigliere regionale Fabiano Amati.