Ancora successi per gli atleti della Pennetta Rosa

Il palaFlorio di Bari ha ospitato i campionato interregionali di taekwondo riservati alle categorie: Kids (anni 10-11), Children (anni 9-8) e Beginner (anni 7-6), maschili e femminili, tutte le cinture.



I combattimenti si sono svolti su quattro quadrati, per i Kids tre round da un minuto intervallati da una pausa di 30 secondi; per i Children e Beginner due round da un minuto intervallato da 30 secondi.



500 atleti partecipanti (presenti anche atleti delle regioni: Campania, Lazio e Basilicata), che hanno arricchito la passione e lo sport confermando la buona salute del movimento del Taekwondo pugliese.



Non poteva mancare a questo grandissimo evento, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Taekwondo “Pennetta Rosa” – Brindisi guidata dal Maestro Cosimo Spinelli c.n. 8° Dan. L’atleta: Francesca Spinella ha conquistato la medaglia di argento; Alessio Errico, quella di bronzo, mentre l’atleta Giordano Bianco si è fermato ai quarti di finale nonostante abbia tenuto testa all’avversario, sfoderando un’ottima tecnica e superbo impegno sportivo.



Il momento più commovente è stato quando due mini atleti di 4 anni si sono confrontati nel loro primo combattimento mentre in contemporanea sull’altro quadrato il Maestro- Atleta più anziano della FITA (Federazione Italiana Taekwondo), Cosimo Spinelli era impegnato nell’esecuzione di un Poomsae (forma).



Tutto questo lo si deve all’instancabile Presidente del Comitato Regione Puglia il Dott. Arch. Martino Montanaro il quale non nasconde la soddisfazione per la buona riuscita del grande evento.



Oltre ai quattro quadrati destinati ai combattimenti, per la prima volta, si è aggiunta una zona “Freestyle” per promuove questa disciplina che sta spopolando a livello internazionale.



Il Freestyle, è la versione spettacolare ed acrobatica del Taekwondo, durante l’esecuzione l’atleta deve effettuare esercizi a corpo libero e di combattimento. La presenza di una squadra Freestyle (due nostri atleti: Elisa Maria Cassiano e Federico Mevoli facevano parte della squadra), è stata inserita in questo campionato, per dare una piccola anticipazione al prossimo evento che si sta organizzando ad Alberobello il 25 c.m., dove si esibirà la Demo Team Coreana.