Fasano. Convocato il Consiglio Comunale mercoledi 25 maggio

Il presidente del Consiglio Comunale Vittorio Fanelli ha disposto la convocazione del Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze del Palazzo di Citta, in seduta ordinaria, il giorno mercoledi 25 maggio 2022 alle ore 9,30 in prima convocazione, ed eventualmente, il giorno giovedi 26 maggio 2022 alle ore 16,00 in seconda convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito riportati:









- Avviso Pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita_ - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - acquisto dell'area di proprieta "ASP Terra di Brindisi Canonico Latorre & Luigi Rossini" per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale - Riconoscimento di debito fuori bilancio.





- Variazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, al Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023, al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP.





- Approvazione dell'integrazione al paragrafo 5.3 della relazione di piano dell'aggiornamento del piano urbano del traffico sulla mobilita_ ciclistica - documento preliminare di p.u.m.s.





- Ratifica della D.G.C. n. 113 del 14/04/2022 avente ad oggetto "Aggiornamento programmazione triennale fabbisogno del personale 2022/2024 e piano occupazionale 2022 - Istituto del comando - approvazione schema di convenzione - Variazione di bilancio urgente, ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000"





- Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3, del Dlgs n. 267/2000. Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Dlgs n. 267/2000, derivante dalla Delibera di Giunta comunale n. 150 del 11.05.2022 con la quale e_ stato approvato il verbale di somma urgenza dei lavori presso la localita_ di Fiume Grande in Torre Canne.





- Imposta unica comunale anno 2022 - approvazione tariffe tari - determinazione scadenze





- Approvazione piano economico finanziario della tari per l'anno 2022 validato dall'agenzia territoriale della regione puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (ager)





- Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2021 con i relativi allegati





- Variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 e al DUP - Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione Vincolato e per Investimenti - Integrazione del Programma Biennale Forniture e Servizi 2022-2023





- Adesione al FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano- Conseguente variazione di Bilancio.





- Riconoscimento di legittimita_ di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive - Maggio 2022.





- Affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella Citta di Fasano





- Mozione consiglieri Masella e Ferrara: Messa in sicurezza di Contrada Pettolecchia e Contrada Cerasina, site a Savelletri di Fasano





- Mozione cons.riFanizzi e De Leonardis : Conclusione lavori E-distribuzione ed AQP



- Mozione cons.riFanizzi e De Leonardis : Istituzione commissione consiliare CIS - PNRR





- Mozione cons.riFanizzi e De Leonardis : Norme regolanti l'uso della fascia costiera ai fini dello sviluppo turistico - ricettivo





- Mozione cons.riFanizzi e De Leonardis : Pianificazione costiera