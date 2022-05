PSR, FITTO (ECR-FDI): LA PUGLIA SI CONFERMA LA REGIONE CHE SPENDE MENO IN EUROPA, LE MISURE 4 E 6 SOTTO IL 40%

“A fine aprile la Puglia è ancora la Regione fanalino di coda in Europa per l’avanzamento della spesa dei fondi del PSR. Lo certifica il report dell’AGEA. E’ evidente che nonostante la buona volontà unità alla competenza, l’assessore Pentassuglia sconta i tantissimi errori fatti nella passata legislatura.



“E cos? al 30 aprile è stato speso solo il 50,39% dei fondi messi a disposizione della Puglia, a livello nazionale la media sfiora il 60% e anche per quest’anno si registra l’exploit della Regione Calabria. Ma quello che rammarica maggiormente è che le due misure dove si registrano il peggiore risultato sono quelle più importanti per il settore Agricolo: la MISURA 4 – ristrutturazione e ammodernamento delle aziende agricole – ferma al 39, 2 e la MISURA 6 – inserimento di giovani nel mondo agricolo – ferma al 39,37.



“Questo significa che se continua a essere questo l’andamento a fine anno c’è il rischio di dover restituire a Bruxelles oltre 129 milioni di euro.”