SANITA’, GRUPPO FORZA ITALIA: “ORE DI ATTESA NEI PRONTO SOCCORSO. ASSESSORE VENGA IN COMMISSIONE”

Nota dei consiglieri regionali del Gruppo di Forza Italia Paride Mazzotta, Giandiego Gatta, Vito De Palma e Paolo Dell’Erba.



“Ore ed ore di attesa nei pronto soccorso degli ospedali della Regione, dal Policlinico di Bari agli Ospedali Riuniti di Foggia: quello che sta accadendo nelle strutture pugliesi non può non essere oggetto di dibattito politico urgente in Consiglio regionale. All’Oncologico di Lecce un paziente ha dovuto aspettare nove ore per una trasfusione ed è solo uno dei tanti casi. Ora, dal Pnrr sono in arrivo 651 milioni di euro per il potenziamento della rete territoriale, con la realizzazione di 83 case di comunità e 27 ospedali di comunità.



Una notizia che abbiamo appreso con piacere, ma sullo sfondo resta la preoccupazione di sempre: ci saranno sufficienti medici e infermieri per coprire le esigenze delle nuove strutture? A quanto è dato sapere, nei pronto soccorso è difficile reperire personale perché le condizioni contrattuali non sono allettanti rispetto ai ritmi usuranti di lavoro e questo è un problema nazionale, così come la questione dei prossimi pensionamenti nel settore sanitario, con pochi ingressi per coprire le postazioni.



Sempre più spesso i cittadini ricorrono al pronto soccorso anche se non necessario perché, nella penuria di servizi, sono diventati dei punti di riferimento per coloro che hanno bisogno di assistenza. Tuttavia, la Puglia ha approvato il Piano assunzionale e noi vorremmo capire dall’assessore Palese se le proiezioni delle Asl siano sufficienti per rispondere all’esigenze anche a fronte dei centri di medicina del territorio. Programmare bene significa esattamente questo: avere contezza già da ora di cosa sarà necessario e di come reperirlo.



Ad ogni modo, chiederemo un’audizione in Commissione Sanità per capire dall’assessore Palese cosa stia accadendo nei pronto soccorso dei maggiori ospedali della Puglia e se la Giunta stia valutando se e come intervenire per far fronte ad una situazione diventata drammaticamente grave”.