Domani a Carovigno (BR), convegno sulla sostenibilità delle strutture turistico alberghiere: il valore della certificazione GSTC

L'impronta ambientale del turismo è una delle grandi sfide nel futuro delle imprese di settore: il tema sarà oggetto di un convegno dal titolo “La sostenibilità delle strutture turistico alberghiere: il valore della certificazione GSTC” organizzato dal Consorzio Albergatori Carovigno e da Ospito Consorzio, in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e con il Cirpas – Centro interuniversitario di ricerca presso Riva Marina Resort domani 27 maggio 2022, alle ore 17.00.



Sul tema interverranno l’avv. Colomba Dalia – che ha anche curato l’organizzazione dell’evento - sugli aspetti dalla compliance ambientale delle strutture ricettive, la dott.ssa Jana Ricci sui risvolti di marketing e comunicazione della certificazione, l’ing. Daniele Rossi sulle modalità di ottenimento della certificazione GSCT e l’avv. Pietro Tonchia sul rapporto tra certificazione GSCT e la finanza sostenibile.



Introdurranno l’evento l’Assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane e il prof. Alberto Fornasari per l’Università degli Studi di Bari mentre le conclusioni saranno a cura del dott. Enzo Di Roma, presidente del Consorzio Albergatori Carovigno.





LA SOSTENIBILITÀ DELLE STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE:

il valore della certificazione GSTC



Presentazione e saluti iniziali



dott. Gianfranco Lopane

Assessore al Turismo della Regione Puglia



prof. Alberto Fornasari

Università degli Studi di Bari



Interventi



Il settore turistico alberghiero e le compliance ESG

avv. Colomba Dalia

Partner Ekita Puglia



Il valore delle sostenibilità nel settore turistico alberghiero: aspetti di marketing e comunicazione

dott.ssa Jana Ricci

Ekita SDGs Comunication advisor



La certificazione GSTC: finalità e modalità di ottenimento

ing. Daniele Rossi

Auditor e consulente per la certificazione



La certificazione GSTC e la finanza sostenibile

avv. Pietro Tonchia

Responsabile sviluppo e coordinamento progetti



Saluti finalità



dott. Enzo Di Roma

Presidente Consorzio Albergatori Carovigno