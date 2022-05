L'affido, una scelta d’amore - Convegno del Lions Club Ostuni Città Bianca su piattaforma Zoom

Il Lions Club Ostuni Città Bianca, in collaborazione con Il Lions Clubs International e il Distretto 108 AB, ha organizzato un interessante momento di confronto sul tema dell’affido come “Una scelta d’amore” che sarà trasmesso in videoconferenza lunedì 30 maggio, alle ore 19:00, sulla piattaforma Zoom.



Un argomento di strettissima attualità, che il Lions Clubs International ha proposto come tema di studio nazionale per l’anno 2021-22 e al quale il Lions Club Ostuni Città Bianca vuole dedicare una tavola rotonda virtuale, aperta a tutti, per far conoscere le opportunità offerte da uno strumento previsto dall’ordinamento giuridico per tutelare il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo; si tratta anche, e soprattutto, un incontro finalizzato a riflettere su una pratica ancora troppo poco conosciuta (che l'opinione pubblica spesso confonde con le adozioni) nell’ottica di sensibilizzare le potenziali famiglie affidatarie e, nel lungo periodo, aiutare a favorire proprio la diffusione di una cultura dell’accoglienza per incrementare il numero di affidi..



“Parlare di Affido – afferma Federica Silvestri, Presidente Lions Club Ostuni Città Bianca – significa parlare di una parte importante ma fragile della nostra comunità, che ha bisogno di aiuto e supporto, ma soprattutto significa porre nuovamente al centro del dibattito il diritto di tutti i bambini e tutte le bambine ad essere tutelati e protetti e a crescere in un ambiente familiare sereno. Crediamo che l’affidamento familiare rappresenti un importante strumento di tutele e di prevenzione a sostegno dei minori e delle loro famiglie.



I minori sono il nostro futuro e dar loro una chance significa dare una chance all’Umanità intera. Prendersi cura di loro significa costruire una società più equa e investire in un domani migliore.



In Italia oggi l’affido è in una fase di stallo: sono più di 30 mila i minori allontanati dal nucleo familiare, di essi meno della metà ha trovato ospitalità presso famiglie affidatarie, che al momento sono in grande carenza. Allo stesso modo si registra l’esiguità dell’organico degli Assistenti Sociali e la mancanza di uno specifico elenco da consultare da parte degli organi preposti.



Tutto, o molto, è affidato all’esperienza degli attori coinvolti ed alle associazioni che cercano di effettuare corsi formativi e preparativi. Ma tutto questo non è neanche lontanamente sufficiente.



Oggi più che mai è necessario invertire la rotta e innescare un circolo virtuoso che veda una crescita delle famiglie disponibili ad intraprendere questo tipo di percorso e, di conseguenza, la realizzazione di un maggior numero di progetti con esiti positivi. Quella dell’affido è un’opportunità importante per mettere i minori svantaggiati nelle condizioni di sviluppare al meglio le proprie potenzialità in un ambiente comprensivo e amorevole.



Per questo il Lions Club Ostuni Città Bianca ha fortemente voluto approfondire il tema nazionale dei Lions di quest’anno, organizzando un convegno di respiro interregionale che, attraverso la partecipazione di esperti della materia e di chi ha esperienza diretta avendo intrapreso questo percorso, intende promuoverne la conoscenza e dare la massima visibilità a questo importante strumento giuridico”.



Alla tavola Rotonda parteciperanno Federica Silvestri - Presidente Lions Club Ostuni Città Bianca, Francesco Cirillo - Governatore Distretto 108 YB Sicilia e Delegato al Tema di Studio Nazionale, Milly Chiusolo -Delegato al Tema del Distretto 108AB Puglia- e Maurino Imbrenda -Presidente Nazionale Centro Raccolta Occhiali Usati e papà affidatario.



I saluti e le conclusioni saranno affidate a Dodò Potenza, Vice Governatore Distretto Lions 108AB Puglia e a Roberto Mastromattei, I Vice Governatore Distretto Lions 108AB Puglia.



Il convegno sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Zoom al seguente link https://us06web.zoom.us/j/83298120088?pwd=cHczRm5nZ0VSaUpucE1KUEROL1VNQT09 .

ID riunione: 832 9812 0088

Passcode: 722319



