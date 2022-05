Giornata Sul Lavoro a Cisternino (Br), fortemente voluta dall'Assessore Grassi

Giornata sul Lavoro

Servizi – Misure – Sostegni per l’Occupazione

7 giugno 2022 dalle ore 09:30 alle ore 17:00 c/o Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” CISTERNINO - (BR)











L’Amministrazione Comunale di Cisternino - Assessorato al Lavoro promuove con il patrocinio di ARPAL Puglia e in collaborazione con ANPAL Servizi SpA, Centro per l’Impiego di Ostuni, APS Ideando e Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” per martedì 7 giugno 2022 una Giornata sul Lavoro: un evento tematico per favorire la conoscenza dei Servizi, delle Misure e dei Supporti per l’occupazione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio.



La Giornata sul Lavoro si articolerà in 2 sessioni, che prevederanno:



1) focus tematici su orientamento, PCTO (Alternanza Scuola-Lavoro), tirocini, apprendistato di I livello, incontro domanda/offerta e autoimpiego;

2) reclutamento di personale: le imprese avranno a disposizione spazi dedicati per far conoscere la propria realtà aziendale, presentare offerte di lavoro, raccogliere CV ed effettuare colloqui di selezione; analogamente i cittadini potranno incontrare le imprese che ricercano personale e candidarsi a posizioni vacanti.



Le imprese interessate possono prenotare la propria partecipazione mediante la compilazione di un form di registrazione al seguente link

https://forms.office.com/r/Gu8BMQCFUP indicando i profili professionali ricercati.



I cittadini possono registrarsi al seguente link https://forms.office.com/r/jKPS5pF00f .



La Giornata sul Lavoro sarà realizzata presso la sede del Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino (BR) martedì 7 giugno 2022 dalle ore 09:30 alle ore 17:00.



Assessore al Lavoro del Comune di Cisternino Avv. Aurora Grassi dichiara:



"Si sta attraversando un periodo particolarmente delicato per le famiglie, i lavoratori, le imprese ed é emersa da un lato la necessità di trovare lavoro e dall’altra la necessità di trovare lavoratori. È in questa ottica che si muove questa iniziativa ”Giornata sul Lavoro”.



Prosegue L'assessore Aurora Grassi: "Ho voluto fortemente questa iniziativa per avvicinare domanda ed offerta. Nel pomeriggio le imprese ed i cittadini si incontrano e si parlano con l’auspicio che l’esigenza di trovare un lavoro da una parte e di trovare un lavoratore dall’all’altro si concretizzi. Tutti sono invitati!