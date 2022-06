Riccardo Rossi: Auguro buon lavoro all’ingegner Guadagnuolo confermando la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a lavorare insieme

“Oggi, con estremo piacere, ho incontrato l’ingegner Manlio Guadagnuolo, Commissario straordinario della Zes Adriatica interregionale Puglia-Molise, insieme con l’onorevole Mauro D’Attis e il presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina.



È stata l’occasione per porgere gli auguri di buon lavoro al neo commissario. Abbiamo, tutti insieme, condiviso l’importanza della Zona economica speciale come motore di sviluppo del nostro territorio in quanto in grado di potenziare l’attrattività dello stesso per investimenti sia delle grandi sia delle piccole e medie aziende.



Abbiamo inoltre condiviso che tale lavoro comporterà una possibile riperimetrazione della Zes e l’istituzione del kit localizzativo e ogni altra possibile misure capace di supportare l’insediamento di nuove aziende e la creazione di nuovi posti di lavoro.



Auguro ancora buon lavoro all’ingegner Guadagnuolo, confermando la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a lavorare insieme”, lo dichiara il sindaco Riccardo Rossi.