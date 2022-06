Brindisi, 6 giugno 2022. Celebrazione del 208° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Oggi 6 giugno ha avuto luogo, anche a Brindisi, la cerimonia celebrativa dei 208 anni della fondazione, nella sede del Lido del Carabiniere del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, nel corso della quale sono stati premiati 32 militari in forza al Comando che si sono distinti per meriti speciali in operazioni di servizio di particolare pregio.



Nel settore investigativo, il Comando Provinciale di Brindisi è stato vigorosamente impegnato in un ampio numero di attività operative di spessore, di cui si traccia, qui di seguito, un sintetico quadro d’insieme (giugno ’21-maggio ’22):



- 15 luglio 2021: i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. dei Tribunale di Brindisi nei confronti di 4 individui, ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa aggravata, porto abusivo di arma da fuoco, danneggiamento aggravato ed esplosioni pericolose;



- 6 agosto 2021: i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito un’ordinanza di misure custodiali personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti dell’autore di una violenta rapina commessa il 22 luglio 2021 ai danni di un supermercato di Carovigno;



- 21 ottobre 2021: i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato tre individui e denunciato una quarta persona per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio, poiché trovati in possesso di 1 Kg. di marijuana, vario materiale per il confezionamento e un fucile calibro 8, privo di matricola e marca, con relativo munizionamento;



- 10 novembre 2021: i Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno arrestato in flagranza di reato due individui per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di oltre 1 Kg. di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, oltre alla somma contante di 1.960,00 euro e 4 grinder;



- 23 dicembre 2021: i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno arrestato un individuo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché aveva occultato nel sistema di raffreddamento della cella frigo del furgone condotto, complessivi 3 kg. di eroina, suddivisi in 6 panetti;



- 15 gennaio 2022: i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un individuo trovato in possesso di 29 panetti di hashish per un peso complessivo di 2,83 kg., un “birillo” contenente 0,6 gr. di cocaina, un sacchetto in cellophane contenente 167 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento, oltre alla somma contante di 1.130,00 euro;



- 21 gennaio 2022: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nei confronti di 12 individui, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; nel medesimo contesto, uno di questi è stato anche arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 3,4 Kg. di hashish suddivisi in 34 involucri;



- 22 gennaio 2022: i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito un fermo del P.M. nei confronti di un individuo ritenuto responsabile del tentato omicidio pluriaggravato di un pensionato, commesso il 20 gennaio 2022 per dissidi scaturiti dall’attività venatoria dell’anziano;



- 31 gennaio 2022: i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure coercitive personali, emessa dal Giudice per Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce, concordante con le risultanze investigative prodotte dal reparto operante, nei confronti di 30 persone, ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti pluriaggravata, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale di P.S. e favoreggiamento personale;



- 23 febbraio 2022: i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato un individuo ritenuto responsabile di rapina impropria commessa la sera precedente ai danni di una ferramenta del luogo;



- 2 marzo 2022: i Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno eseguito un’ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal G.I.P. del tribunale di Brindisi nei confronti di 3 individui, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti;



- 26 aprile 2022: i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 10 indagati, ritenuti responsabili di detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti in concorso e tentato furto in abitazione;



- 17 maggio 2022: i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno arrestato un individuo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni, poiché trovato in possesso di 100 proiettili cal. 22; 20 proiettili cal. 6,35; 6 proiettili cal. 7,65; 3 telefoni cellulari, un coltello a serramanico, due panetti di eroina da 500 gr. ognuno, un panetto di hashish da 74 gr., un involucro di cocaina da 7 gr., una busta di cellophane contenente 96 gr. di cocaina, una busta di cellophane contenente 50 gr. di marjuana, vario materiale per il confezionamento, le somme contanti di 337,00 euro e 14.100 leke (moneta albanese);



- 24 maggio 2022: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale Giudiziario di Rennes (Francia) nei confronti di un cittadino afghano, ritenuto responsabile di ricettazione in concorso, per aver trasportato a Brindisi, riciclato e immesso illecitamente in vendita apparati telefonici Apple provento di furto;



- 31 maggio 2022: i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte dei magistrati di Malta nei confronti di un cittadino maltese, ritenuto responsabile di frode informatica, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio e riciclaggio, reati commessi a Malta.



ALLOCUZIONE DEL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BRINDISI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 208° ANNUALE DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI



Rivolgo il mio caloroso benvenuto e il mio ringraziamento alle Autoritàm intervenute e a tutti i gentili ospiti, familiari e amici dei Carabinieri.

Desidero ringraziare in particolare:

- il Prefetto di Brindisi, dott.ssa BELLANTONI, per l’attenzione che quotidianamente dimostra nei confronti della nostra Istituzione;



- i rappresentanti della Politica nazionale: il Senatore VITALI e gli Onorevoli MACINA, ARESTA e D’ATTIS, cui rivolgo un deferente saluto;



- la Magistratura, rappresentata dal Presidente della Corte di Appello di Lecce dott. VETRONE, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Lecce dott. MARUCCIA, dal Presidente facente funzioni del Tribunale di Brindisi, dott. FRACASSI e dal Procuratore Aggiunto di Brindisi dott. NEGRO,la cui presenza conferma la stima riservata all’Arma;



- il Signor Questore, dott. GARGANO, il Comandante della 3^ Divisione Navale, Contrammiraglio RINALDI, i Comandanti e i Dirigenti delle altre Forze Armate e Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, ai quali rinnovo sentimenti di stima e di colleganza;



- il Vice Presidente della Provincia, i Sindaci e gli altri rappresentanti della politica locale, che con la loro gradita presenza ci ricordano il vincolo speciale che unisce i Carabinieri alle comunità locali;



- i nostri commilitoni delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sempre vicini all’Arma in servizio, nonché gli amici delle Associazioni combattentistiche e d’arma;



- i rappresentanti degli organi di informazione, che ci seguono sempre con attenzione;



- gli scolari e i docenti dell’Istituto Comprensivo Statale del quartiere Casale di Brindisi.La presenza di questi ragazzi dona allegria alla cerimonia e le conferisce un particolare valore, nella misura in cui riusciremo a comunicare ai Giovani gli ideali che ci devono ispirare, affinché domani loro sappiano fare meglio di noi.



Desidero, infine,esprime un caloroso ringraziamento per il loro prezioso contributo alla buona riuscita di questa cerimonia, al Maestro CARRONE con la Corale San Vito, al professor RUGGIERO e agli studenti e ai docenti dell’Istituto alberghiero “Sandro Pertini” di Brindisi e alla nostra speaker, Maria Di FILIPPO.



Tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità locali esiste un vincolo speciale, indissolubile, consolidatosi in oltre 200 anni di storia, che si materializza nella Stazione Carabinieri. Essa svolge un impegnativo ruolo di rassicurazionesociale e protezione, incarnando l’immagine dello Stato amico, che accoglie e sostiene, a volte anche solo con la semplicità dei sentimenti di solidarietà.



Vuole la tradizione che questa cerimonia rappresenti l’appuntamento per tracciare un sintetico bilancio annuale delle attività svolte dall’Arma nella Provincia di Brindisi.



Nell’ultimo anno le centrali operative di Brindisi, Francavilla Fontana, Fasano e San Vito dei Normanni hanno ricevuto 52.664 chiamate tramite numero di emergenza 112, con conseguenti interventi da parte dei servizi esterni, sempre presenti in ogni fascia oraria di ciascun giorno dell’anno, interventi che hanno spaziato dai dissidi domestici agli incidenti stradali, dai sopralluoghi di reato alla verifica di persone e mezzi sospetti segnalati dai cittadini, garantendo concretamente il servizio di prossimità alla popolazione, con i rischi che ne derivano per i militari operanti, anche in quegli interventi che possono apparire di routine, ma che spesso celano situazioni impreviste, che per essere affrontate richiedono prontezza di riflessi, determinazione e sangue freddo.



Nell’anno trascorso i reparti del Comando Provinciale di Brindisi hanno effettuato565 arresti e segnalato all’autorità giudiziaria 2.463 individui. I delitti per i quali si è proceduto sono stati 8.106.Inoltre, sono state elevate 15.623 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.



L’impegno dell’Istituzione durante la pandemia da Covid-19 ha visto il controllo di 316.714 persone e di 24.207 esercizi commerciali, spesso in stretta collaborazione con i militari del Nucleo Ispettorato Lavoro di Brindisi, con cui sono stati effettuati numerosi servizi, che hanno portato a risultati di piena soddisfazione. Complessivamente sono state accertate 7.130 violazioni alle restrizioni imposte dalla pandemia. Allo stesso tempo, le Stazioni dell’Arma hanno concretamente assistito la popolazione nei momenti più difficili del lock-down, anche tramite il ritiro delle pensioni negli uffici postali a favore degli anziani altrimenti impossibilitati e la consegna a domicilio dei tablet agli studenti in DAD che ne hanno fatto richiesta.



Continua, sul solco degli ultimi anni, un trend in diminuzione del numero complessivo dei reati, che consente una valutazione positiva circa la situazione della sicurezza pubblica nella Provincia di Brindisi, sebbene resti ancora necessario mantenere alta la guardia, specialmente di fronte al possibile riemergere della criminalità organizzata, oggi indebolita rispetto al passato, ma pur sempre presente e strutturata.



Tra le numerose attività di servizio portate a compimento nell’ultimo anno,desidero citarei risultati conseguiti dalla task force anti-caporalato (57 aziende controllate e 386 lavoratori identificati, di cui 194 stranieri, 10 denunciati in s.l., 39 sanzioni amministrative per complessivi Euro 141.200, 16 sanzioni penali per complessivi Euro 87.019 e 13 sospensioni di attività) e i risultati ottenuti nel sistematico contrasto all’indebita percezione del reddito di cittadinanza (239 irregolarità accertate, per un importo complessivo che ha superato il milione di Euro).



Altrettanto ricca di soddisfazioni è stata l’attività operativa del Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi,a riprova della particolare sensibilità ambientale dell’Arma, che vanta oggi un comparto di specialità nel settore unico in Europa. L’azione dei Carabinieri Forestali di Brindisi è stata incentrataproprio sul contrasto ai reati commessi in danno dell’ambiente naturale. Il 70% circa degli illeciti accertati ha riguardato la gestione non autorizzata dei rifiuti, vera e propria “emergenza” del territorio, seguiti per il 25% da abusi alle normative edilizio-urbanistica e paesaggistica. Nel 2021 sono state denunciate 45 persone per gestione illecita di rifiuti e 78 per abusi edilizi. Fra le operazioni di servizio spicca quella denominata “Saline sicure”, che ha portato alla denuncia di 4 bracconieri dediti all’attività venatoria nel Parco Regionale delle Saline di Punta della Contessa, attività illecita in grado di generare un particolare allarme sociale.

Al di là dei risultati operativi poc’anzi evidenziati, permettetemi di rimarcare che il Carabiniere deve essere innanzitutto un cittadino esemplare. E questo vuol dire saper declinare i poteri conferiti dalle leggi secondo il paradigma del servizio e, specialmente, dell’esempio.



Significa saper servire il bene comune, un padrone esigente, che impone spesso di mettere in secondo piano gli impegni privati.



E quindi mi rivolgo a voi Carabinieri e alle vostre famiglie, con cui condividete i sacrifici quotidiani di un servizio spesso difficile, per ringraziarvi per quello che avete fatto e per chiedervi di perseverare nell’impegno.



Tutto quello che l’Arma compie in questa provincia è reso possibile grazie allo spirito di servizio e alla professionalità dei militariche ho il privilegio e l’onore di comandare.



Rivolgo, infine, il pensiero a tutti i Caduti nell’adempimento del dovere, perché con il loro sacrificio estremo hanno testimoniato il valore supremo del bene comune.



VIVA L’ARMA DEI CARABINIERI! VIVA L’ITALIA!

Brindisi, 6 giugno 2022 Col. Vittorio Carrara