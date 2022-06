Programma della Notte Verde di Cisternino – “I Colori Raccontano”

Eccoci pronti a svelare il programma della VIII edizione del Festival agri-culturale Notte Verde di Cisternino, che terminerà nel Borgo di Cisternino il 18 e 19 agosto e inizierà il 18 giugno presso la Masseria Capece.



Anche quest’anno il Festival è curato ed organizzato dall’ Associazione Urbieterre, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Cisternino e da enti privati ed istituzionali.



L’Evento, diventato un appuntamento fisso, coinvolge turisti ed ospiti non solo per i momenti gastronomici, ma anche per le perfomance artistiche, musicali, i dibattiti e le mostre.



L’ottava edizione dal titolo “I Colori Raccontano” sarà itinerante; perciò, ognuna delle sue tappe avrà una diversa location.



Il titolo del Festival vuole sottolineare l’importanza e la presenza costante dei colori nelle nostre vite. Il tema dominante, quello del colore, verrà associato di volta in volta al territorio, al cibo, alla musica, al teatro e alla scultura.



Il primo appuntamento sarà’ il 18 giugno con “Il Colore in una frase” presso la Masseria Capece: in quell’occasione Angela Milone presenterà il programma del Festival Notte Verde “I Colori Raccontano”; a seguire il noto “ricercatore delle meraviglie” Fabrizio Caramagna e il giornalista Nando Sallustio ci intratterranno con aforismi e curiosità; seguirà l’intervento teatrale di Teresa Gallotta in una serata intervallata dalle musiche del Maestro Angelo Guarini al violino classico e cinese.

La serata iniziale vedrà la partecipazione delle aziende Notte Verde che offriranno una ricca degustazione dei loro prodotti.



Per parteciparvi occorre prenotarsi ai seguenti numeri: 3775083063 / 3338844686 / 3498195650.



L’intero Festival è patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Cisternino, dall’Associazione IL CURRO APS di Brindisi e dalla Fondazione Italia-Giappone. Main sponsor della manifestazione è Garga Loca Agricolture.



Gli appuntamenti futuri con percorsi artistici, naturalistici, musicali, gastronomici saranno:



iI 25 giugno con “I colori della grande quercia”: percorso naturalistico di trekking in contrada Cerasulo a Cisternino a cura del dott. Francesco Soleti e della Cea di Cisternino;



il 14 luglio con “Coloriamo il cielo” in Via della Fiera con la collaborazione dell’Associazione IL CURRO APS: presentazione di un’installazione artistica composta da una mongolfiera e da aquiloni dipinti su raso, che resterà in loco fino a fine settembre. In Via Manzoni, invece, assisteremo all’ “Immersione nei colori” con la collaborazione di Varisvari con un evento di live painting, musica e food;



il 27 luglio a Marinelli in Piazza della quercia ci accoglieranno “I Colori dell’Arte” per non dimenticare l’attuale terribile guerra con la designer Daniela Chionna, il fotografo Angelo Caliandro, il Prof. Pierangelo Caramia, la poetessa Lilly Maggi, la pittrice Bice Perrini e lo scultore internazionale giapponese Kei Nakamura. Moderatrice della serata sarà la giornalista Manuela Lenoci. Le degustazioni saranno offerte da Santoro Salumi di Cisternino. La serata vedrà la partecipazione attiva della Fondazione Italia-Giappone. Il momento musicale sarà a cura del duo Tankarp. A Marinelli, nella chiesetta, verranno esposte alcune sculture dello scultore Kei Nakamura e di altri artisti presenti;



il 5 agosto sarà inaugurata l’esposizione “Il Giappone in tre dimensioni” curata dalla fondazione Italia-Giappone e Momiji presso Palazzo la Gravinese di Cisternino. La Mostra durerà dal 5 al 19 agosto. La serata verrà allietata dalle performance dello chef Ojisan show coworking di cucina Manga e dalle perfomance di arti marziali della Toma Master Team di Oria che ha fatto incetta di medaglie nell’ultimo campionato mondiale di kickboxing tenutosi a San Marino. Prenderà parte alla serata il Presidente della Fondazione Italia-Giappone;



il festival si concluderà nelle date del 18 e 19 agosto con “I colori della festa”: durante entrambe le serate ci saranno momenti musicali, reading letterali e food nel borgo con installazioni artistiche. Il 18 agosto, lo spettacolo musicale sarà a cura dell’Associazione IL CURRO APS. Il 19 agosto il Canzoniere Grecanico Salentino chiuderà l’VIII edizione della Notte Verde di Cisternino.



Angela Milone, professionista, già Direttore del Parco delle Dune Costiere e co-organizzatrice del Festival, dichiara di essere molto contenta di profondere il proprio impegno per l’organizzazione di un Festival legato al territorio che riesce ancora ad entusiasmare e a sorprendere, grazie al connubio tra arte, cultura, musica, teatro ed eno-gastronomia: un meraviglioso modo per raccontare il nostro territorio e la nostra cultura grazie alla partecipazione attiva degli artisti e delle aziende, punto di forza del Festival.