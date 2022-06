Brindisi. Svolta la conferenza stampa sul sistema dei beni confiscati e del loro riutilizzo

Si è tenuta nella mattinata di ieri, sabato 18 giugno, presso i locali del C.A.G. del quartiere Paradiso, una conferenza stampa sul sistema dei beni confiscati e del loro riutilizzo, ed un confronto sulle buone prassi da tenere per restituire alla pubblica fruizione i detti beni, che si tratti di edifici, abitazioni, terreni agricoli.



All’incontro hanno preso parte il dott. Antonio ARZILLO, consulente della commissione antimafia e responsabile del CNS Fiamma Campania che a Scampia e Giugliano di Campania gestisce due beni confiscati e restituiti alla Comunità, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Brindisi Isabella LETTORI, il responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d’Italia Cesare MEVOLI, il Presidente del Circolo “L’Officina Sociale APS” aderente all’ASI Mariarita MALORZO, Il capogruppo al Comune di Brindisi Massimiliano OGGIANO, il Consigliere Regionale Luigi CAROLI, ed il Presidente della Cooperativa Sociale “Solerin” Maurizio GUADALUPI, che assieme a Salvatore LICCHELLO, presidente della Coop “Amani” , gestisce il CAG per conto del Comune.



Interessanti gli scambi di esperienze sulle modalità di gestione e fruizione dei beni, sul modo con cui farli interagire col territorio, sulle varie iniziative messe in campo per evitare che si continui a cadere in una logica di assistenzialismo, mentre la capacità deve essere quella di inventarsi modi e prassi per essere economicamente autosufficienti, con la coltivazione di terreni, la vendita solidale dei prodotti agricoli raccolti e possibilmente trasformati, e con gli esperimenti di braceria sociale, impegnando ex detenuti e ragazzi appartenenti a categorie protette.



Al termine dell’incontro, una delegazione composta da Antonio ARZILLO, Luigi CAROLI, Cesare MEVOLI, Francesco FIERA e Gianvito CICCARESE è stata ricevuta da Sua Ecc. il Sig. Prefetto Carolina BELLANTONI, per uno scambio di idee e suggerimenti, e con la richiesta al Prefetto di un intervento che possa essere da pungolo e stimolo verso le amministrazioni comunali, per un più veloce iter di riutilizzo delle strutture confiscate e messe a disposizione dei Comuni, affinchè le stesse possano tornare, attraverso enti ed associazioni, al servizio delle Comunità alle quali sono state destinate sottraendole alla criminalità.



Cesare MEVOLI

Responsabile Regionale del Dipartimento

Legalità Sicurezza Immigrazione

di Fratelli d’Italia