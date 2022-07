PRONTO SOCCORSO, FORZA ITALIA PUGLIA: “PERSONALE ALLO STREMO, GIUNTA INTERVENGA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Paride Mazzotta.



“Se c’è un problema e c’è in diversi luoghi della Regione, ci sono anche responsabilità regionali: i nostri pronto soccorso sono in tilt e dalla Giunta ancora non abbiamo udito alcun programma o intervento per affrontare l’emergenza. Gli operatori sanitari sono allo stremo, l’utenza risente dei disagi per i lunghi tempi d’attesa e dall’assessore Palese sono uscite solo offese nei confronti del primario del Dea di Lecce che noi abbiamo già stigmatizzato, esprimendo al medico la nostra solidarietà. Tuttavia, da Foggia a Taranto, la situazione cambia poco e non possiamo accettare la soluzione abbozzata dalla Giunta di “doppi turni” di lavoro dei medici ospedalieri di altri reparti per colmare il gap di personale dei pronto soccorso: è semplicemente irricevibile. Il problema è che non scopriamo oggi il disastro: sono anni che chiediamo soluzioni alla gravissima carenza di personale sanitario e alla rarefazione della medicina del territorio perché è chiaro che tanti cittadini si rechino al pronto soccorso perché non sanno dove altro andare per ricevere le cure necessarie. Ma non siamo stati ascoltati ed ora si parla di strutture di comunità che, però, non è chiaro con quale personale sanitario saranno attivate... ci auguriamo che l’assessore Palese cambi il passo e illustri misure strutturali e di ampio respiro per superare questa fase tragica”.