TURISMO CULTURA, DOMANI VENERDÌ 8 LUGLIO DOPPIO APPUNTAMENTO A BRINDISI



- Ore 9-30-13, Museo Ribezzo, PUGLIA 3X6X5con focus su Brindisi e la sua provincia



- Ore 16, Sede Territoriale Pugliapromozione (ex Apt), CONFERENZA STAMPA per il bilancio dei 6 appuntamenti ed i nuovi orientamenti del Piano Strategico Turismo Cultura fino al 2030





- Per iscriversi on line a Puglia 3x6x5 cliccare qui http://rpu.gl/Puglia365Brindisi



- Domattina diretta Streaming Facebook sulla Pagina Puglia365

https://www.facebook.com/events/1003983846976455/



Brindisi per un giorno sarà la “capitale” del turismo e della cultura pugliesi. Doppio appuntamento domani, venerdì 8 luglio a Brindisi.