Brindisi. Giovedì la presentazione dell'esito del bando di Airbnb.

Giovedì 14 luglio, alle ore 15 presso la sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si svolgerà una conferenza stampa per comunicare l’esito della candidatura di Brindisi e della provincia del bando per destinazioni smart working “Live and Work Anywhere” di Airbnb.



Interverranno il sindaco Riccardo Rossi; l’assessore al Turismo Emma Taveri; Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia; Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo; Antonio Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi e Giacomo Trovato, Country Manager Italia di Airbnb.