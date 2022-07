Brindisi. "Rubino Art Project" -"RADICI" è il tema del 2022

Prosegue, dopo il Progetto Palombara, il dialogo tra Vino ed Arte contemporanea da Rubino a Brindisi. Il nuovo progetto unisce creatività e fare sartoriale, curiosità e istinto, concretizzandosi attraverso un ‘pensiero immaginifico’ fatto di emozioni e sensazioni che scaturiscono dall’amore per il territorio.



Ricercare la bellezza nel vino attraverso il connubio con l’arte, un seducente incontro tra due percorsi paralleli che racchiude in sé tutta la storia e la cultura di una civiltà. Romina Leopardi e Luigi Rubino – alla guida dell’azienda di famiglia – hanno sempre posseduto questa visione prospettica e con coerenza, negli anni, l’hanno arricchita con piccoli e grandi progetti realizzati a Brindisi, in cantina ma anche nei vigneti delle tenute di famiglia. Un patrimonio di valori ed esperienze che ha il suo fulcro nel legame, profondo ma innovativo, con il territorio e la città, promuovendone le risorse e l’immagine.



Con il R.A.P. (Rubino Art Project) l’azienda entra in una nuova e più importante fase di maturità e consapevolezza che la vedrà protagonista – coadiuvata da Ilaria Caravaglio, storica d’arte e curatrice – di un approccio sistemico nel rapporto con l’Arte, la creatività e le forme della comunicazione visiva.



Con un appuntamento annuale, R.A.P. intende sviluppare, con continuità e costanza, il rapporto con gli artisti contemporanei affidando loro la realizzazione di un’opera dedicata ad un argomento – ogni anno diverso - proposto dalla famiglia Rubino.



Il tema di questa prima edizione è RADICI, ovvero la capacità di richiamare in questo concetto tutti gli aspetti che determinano i suoi molteplici significati. Dalle radici culturali che affermano le tradizioni e gli stili di vita delle persone e che ne orientano la sensibilità ed il gusto, sino a toccare altre significazioni connesse al legame con la terra, che nutre e ispira, ma anche con tutto ciò che richiama il ciclo della vita, la natura, il creato.



L’obiettivo dell’iniziativa è quello di realizzare, nel tempo, una vera e propria Collezione d’arte contemporanea – da ospitare negli spazi della nuova costruenda cantina – che possa, attraverso una serie di eventi culturali ed espositivi, rendere ancor più interessante e particolare l’esperienza di visita a Jaddico e nella tenuta agricola della famiglia Rubino sul mare Adriatico (a nord di Brindisi), con oltre 2000 anni di civiltà della vite e di cultura del vino alle spalle.



I protagonisti di questo primo evento espositivo saranno dieci artisti della Puglia, già affermati in ambito nazionale e internazionale, invitati da Rubino a vivere un momento di riflessione e spensieratezza presso la Tenuta di Jaddico; questi si confronteranno con la proprietà e il team della comunicazione, lasciandosi ispirare da un piccolo angolo di paradiso baciato dal mare per realizzare, guidati dalla propria sensibilità, dieci opere che scaturiranno da un argomento loro assegnato.



La prima edizione sarà dedicata al tema di ‘Radici’, inteso come senso di appartenenza ad un passato e ad una civiltà che trova nella terra la sua fonte ispiratrice. Natura, cultura, il sole delle Puglia, Brindisi e il Salento accarezzati dalla brezza marina, uno scrigno di inestimabile valore dove l’identità contadina e vitigni della tradizione si intrecciano e combinano, regalando un vissuto autentico e innovativo.



Il compito dei dieci artisti sarà quindi quello di celebrare, con creatività e visione, un universo sensoriale legato al vino d’eccellenza, trasformando il valore dell’esperienza vissuta a Jaddico in un’opera d’arte che andrà ad impreziosire i nuovi spazi della nascente cantina.



“Radici – spiega Romina Leopardi – è per noi un sentimento di appartenenza e di fedeltà. Ma le radici sono anche vita, crescita, prosperità. Concetti e valori che saranno proposti agli artisti per rilevarne l’impronta estetica, il messaggio, la bellezza profonda.



Saranno proprio loro, infatti, a inverare nelle loro opere l’essenza di un rapporto così vitale e materno, che lega l’uomo alla terra e ai cicli delle stagioni”. Le 10 opere realizzate – tra cui sarà decretata la prescelta - saranno esposte a Brindisi già nel mese di settembre 2022 in un luogo di importante valore storico-culturale.



Una collezione d’arte contemporanea che troverà la sua prestigiosa area espositiva lungo il percorso di visita della barricaia, cuore della nuova cantina a Jaddico. La prima opera inserita in collezione sarà l’etichetta del Torre Testa, con una rappresentazione grafica di grande impatto visivo che, richiamando il colore del Susumaniello, intende trasmettere l’unicità di questo vitigno ma anche il suo esser fatto artigianale, che ritroviamo anche nei materiali utilizzati; non meno rilevante per la famiglia Rubino anche il valore del progetto artistico Flower People di Dino Sambiasi, dalla cui tela è stata tratta l’etichetta del Palombara, presentata al pubblico e alla stampa nel novembre 2021.



La nuova cantina dell’azienda Rubino sarà dunque pronta (a partire dal 2023) per accogliere al suo interno – ma anche negli ampi spazi organizzati all’esterno – una serie di attività culturali e di promozione del territorio e avrà nell’arte, nella cura della bellezza e nel valore dell’esperienza vissuta a Jaddico, i suoi punti di forza.