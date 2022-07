A Carovigno casting per il concorso nazionale “Un volto x fotomodella”, il concorso delle Miss più belle d'Italia

Si svolgeranno a Carovigno (Br) martedì 2 agosto 2022, alle ore 18:00 presso Arabesque academy il casting per il concorso nazionale “Un volto x fotomodella”, il concorso delle Miss più belle d'Italia, dove possono partecipare gratuitamente le ragazze di bella presenza dai 14 ai 29 anni.Saranno scelti le finaliste regionali che rappresenteranno la puglia e avere il diritto a concorrere alle ambite fasce e ai vari contratti e premi offerti nella finale nazionale che si terrà a Pisa il 10 settembre 2022. Saranno presenti al casting professionisti del settore fra fotografi professionisti, modelle professioniste, coreografi, organizzatori, stilisti e proprietari di marche famose di abbigliamento. A tutte le ragazze che parteciperanno al casting avranno la possibilità di partecipare ad uno Shooting Fotografico gratuito.La finale regionale si svolgerà a san Vito dei Normanni il 16 agosto all’interno del PREMIO DELFINO, concorso di interessa nazionale, kermesse di prestigio del territorio a cui saranno ospitati ballerini e cantanti di nota fama. Le modelle sfileranno i preziosi abiti di noti stilisti. Tanti gli artisti ospiti che si esibiranno in emozionanti e spettacolari performances per rendere sempre più preziosa la manifestazione.Tutte le interessate possono chiamare il 339/4581795 o consultare la pagina facebook: Premio Delfino per avere maggiori informazioni oppure collegandosi al sito www.unvoltoxfotomodella.it.