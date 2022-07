4° Incontro del Festival Notte Verde dal titolo “I colori dell’arte”

Continuano le serate del Festival Agri-culturale Notte Verde giunto alla sua VIII edizione, il Festival dal titolo “I colori raccontano” terminerà nel Borgo di Cisternino il 18 e 19 agosto.



Durante la serata di Mercoledi 27 luglio, che si svolgerà c/o la frazione di Marinelli di Cisternino, nella piazza della Quercia, i protagonisti saranno 5 artisti di diverse nazioni: lo scultore Giapponese Kei NAKAMURA, il professore di Design a Parigi Pierangelo CARAMIA, il foto reporter Angelo CALIANNO, l’art design Daniela CHIONNA, la poetessa Lilli MAGGI, e la pittrice e scrittrice Bice PERRINI. Dialogherà con gli artisti la giornalista Manuela LENOCI.



Nella splendida piazza, dominata da una quercia secolare si parlerà di arte, per ciò il titolo “ I colori dell’Arte” vuole farci ricordare la sua forza di interpretare i sogni degli uomini e fotografarne la realtà e i tempi che viviamo.



Durante la serata sarà possibile visitare la mostra esposta nella chiesetta di Marinelli, attigua alla piazza.



La serata sarà animata musicalmente dall’Arpa dei TANKARP e si concluderà con una ricca degustazione che vedrà eccellenze locali in ambito eno-gastromico, tra cui SANTORO Salumi e rinomati chef che prepareranno utilizzando alcuni prodotti dell’azienda SANTORO.



Il messaggio della serata sarà – afferma – l’Ing. Arch. Angela MILONE, co-organizzatrice e presentatrice dell’evento: “Se la Guerra divide, l’Arte Unisce”

.

La serata patrocinata dalla Regione Puglia, dal Comune di Cisternino e organizzata dall’Associazione Urbieterre è stata organizzata anche grazie alla partecipazione attiva della Fondazione Italia- Giappone e della Main Sponsor Gargalooca dell’Associazione il Curro ASD di Brindisi e dall’Associazione Pro- Marinelli Padre Francesco Covertini.