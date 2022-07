Agosto nei Castelli di Puglia. Dal Castello Alfonsino di Brindisi al Castello di Carovigno, tante le iniziative per trascorrere un'estate all'insegna della cultura



A partire dal mese di Agosto si terrà un ricco programma all'insegna della cultura presso il Castello Alfonsino-Forte a Mare di Brindisi e il Castello Dentice di Frasso di Carovigno, promosso dalla Associazione Le Colonne.



“Tuffati nella storia” è il titolo delle iniziative che si terranno presso Forte a Mare, la fortezza situata sull’Isola di Sant’Andrea a Brindisi, il cui primo appuntamento si terrà giovedì 11 agosto con una passeggiata all’alba per godere dei colori del Castello in un orario insolito e magico.



Anche nella giornata di Ferragosto il Forte aprirà le sue porte ai visitatori, occasione da non perdere per chi vuole trascorrere questa giornata festiva immerso in un luogo pregno di storia e bellezza.



Si prosegue venerdì 19 e 26 agosto, alle ore 18,00, con due visite combinate “Dal Forte alla città”. Il tour prevede la visita al Castello che si estenderà poi al centro storico tra i principali monumenti e le principali piazze di Brindisi.



Ogni sabato di agosto, inoltre, la Associazione garantirà visite guidate speciali al tramonto, arricchite dalla passeggiata nella suggestiva macchia mediterranea presente nel Forte che inebrierà i visitatori con i suoi colori e profumi.



Il Castello di Carovigno propone, invece, visite guidate speciali, spettacoli e presentazioni di libri.



“Agosto in Castello” partirà mercoledì 3 e 10 agosto con visite guidate del Castello, del Parco della Contessa e del borgo con l’intrattenimento degli sbandieratori e degli artisti di strada, in collaborazione con l'Ente Cultuale Puglia.



Sabato 6 agosto, alle ore 19,3, è invece la volta della presentazione dell’ultimo libro del Magistrato e Consigliere di Stato Francesco Caringella dal titolo “La migliore bugia”, incontro moderato dalla giornalista e presentatrice Rai Monica Setta.



Martedì 9 agosto il Castello sarà scenario dello spettacolo multimediale di Giuseppe Convertini, “Dreams, Belle Addormentate”; mentre il 15 agosto apertura straordinaria del maniero per lasciarsi affascinare dalle sue storie e dai suoi protagonisti.



Sabato 20 agosto, invece, si terrà “Il Castello dall’alto: giardini e terrazze”, una visita guidata del Castello arricchito da un approfondimento sui suoi luoghi più suggestivi, le terrazze panoramiche e i meravigliosi giardini.



Il 21 agosto, a partire dalle 23, tra storia e misteri si terrà l’appuntamento “Notte al museo? No, in Castello!”.



Martedì 23 agosto alle 19,30, è la volta del secondo appuntamento legato alla promozione della lettura con Antonello D’Ajello che presenterà il suo libro “Ventuno gradini”, evento moderato da Anna Consales.



Il mese di agosto si chiude con “Un Castello a misura di bambino”: venerdì 26 alle ore 18 partirà un tour speciale dedicato ai più piccoli che scopriranno la storia della nobile dimora in maniera giocosa e divertente.



Per partecipare agli eventi la prenotazione è obbligatoria.

Forte a Mare, “Tuffati nella storia”

Castello Dentice di Frasso di Carovigno, “Agosto in Castello”

