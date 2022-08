A Ostuni dal 5 agosto al 17 settembre al via le iniziative dal titolo: "Viaggio - Incontri, Esperienze ed Eventi"

“Viaggio, Incontri Esperienze ed Eventi” è la serie di iniziative volte a promuovere e a far fruire, in maniera insolita, i principali luoghi della cultura e della natura della Città Bianca: il Museo CivicoArcheologico, il Museo Diocesano e il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano.



Diversi gli incontri che si terranno a partire da venerdì 5 agosto fino a sabato 17 settembre, rivolti ad adulti e bambini, locali e turisti che vorranno scoprire la storia, la preistoria e la cultura di Ostuni, attraverso laboratori di archeologia divulgativa, passeggiate in natura, visite guidate, laboratori per i più piccoli, giochi e fiabe.



Le attività verranno condotte da guide turistiche autorizzate dalla Regione Puglia, guide escursionistiche e ambientali riconosciute, archeologi, esperti in didattica per l’infanzia.



Ecco il programma:

- 5 agosto: Di Notte al Museo, Museo Civico-Archeologico h 21:00 – 24:00

- 10 agosto: Favole in Giardino, Museo Diocesano h 18:00 – 20:00

- 12 agosto: Miti, culto e offerte nel mondo greco e messapico, Museo Civico-Archeologico h 18:00– 20:00

- 16 agosto: Favole in Giardino, Museo Diocesano h 18:00 – 20:00

- 18 agosto: Agnano ai tempi del Paleolitico, Parco Archeologico h 18:00 – 20:00

- 19 agosto: Con gli occhi di un bambino, Museo Civico-Archeologico h 18:00 – 20:00

- 23 agosto: Giocando con i Messapi, Museo Diocesano h 18:00 – 20:00

- 2 settembre: Di Notte al Museo, Museo Civico-Archeologico h 21:00 – 24:00

- 3 settembre: Il Simposio di Agnano, Parco Archeologico h 18:00 – 20:00

- 10 settembre: Trekking del Mito, Parco Archeologico h 17:00 – 19:00

- 17 settembre: Trekking del Mito, Parco Archeologico h 17:00 – 19:00



Per informazioni e prenotazioni 329 1668064 o 347 0042961.



Le partecipazione alle attività è gratuita. Ai partecipanti è richiesto il solo pagamento degli ingressi museali di € 5,00 per gli adulti e € 3,00 per i bambini.



Eventi specifici e aggiornamenti su https://www.facebook.com/Marteturismoinpuglia