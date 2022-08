PNRR E FUTURO DEL PAESE, DOMANI INCONTRO DI FORZA ITALIA A BRINDISI

Domani si terrà la tappa brindisina degli incontri che Forza Italia sta organizzando in tutta la Puglia su “L’Italia Domani - Il lavoro della delegazione di Forza Italia nel PPE”.



L’appuntamento è previsto alle ore 19.30 al bar “Rouge et Noir” di Brindisi (in piazzetta Durante).



Parteciperanno, assieme al commissario regionale, l’on Mauro D’Attis, ed al vice commissario, il sen Dario Damiani, l’eurodeputato Andrea Caroppo, l’on Francesco Paolo Sisto, il sindaco di San Vito dei Normanni Silvana Errico, la coordinatrice provinciale Laura De Mola e la coordinatrice cittadina Livia Antonucci.