La Piazza - Affaritaliani | Il 27, 28 e 29 agosto a Ceglie Messapica la quinta edizione della kermesse politica di Affari Italiani

Quinta edizione de La Piazza

La kermesse politica di Affaritaliani.itin programma dal 26 al 28 agosto 2022(dalle ore 20:00 alle 22:30) a Ceglie Messapica, Brindisi





Programma interventi:



Venerdì 26 Agosto 2022

- Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab210

- Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia

- Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia

- Raffaele Fitto, Europarlamentare di Fratelli d’Italia

- Fabrizio Tatarella, membro della Fondazione Giuseppe Tatarella



Sabato 27 Agosto 2022

- Roberto Baldassari, sondaggista e Direttore Generale di Lab210

- Antonio Misiani, ex Viceministro dell’Economia e delle Finanze e Responsabile economico del Partito Democratico

- Luca Palamara,ex Magistrato ed ex membro CSM

- Matteo Salvini, Segretario della Lega

- Lucia Azzolina, ex Ministro dell’Istruzione, Impegno Civico

- Fabrizio Pregliasco, virologo presso Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario dell’IRCCS, Istituto ortopedico Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano

- Claudio Durigon, Deputato della Lega, ex Sottosegretario del Ministero dell’Economia e delle Finanze

- Marcello Minenna, economista e Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli



Domenica 28 Agosto 2022

- Marco Rizzo, Segretario Generale del Partito Comunista e cofondatore di Italia Sovrana e Popolare

- Giuseppe Conte, Presidente del Movimento Cinque Stelle

- Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia

- Stefano Fassina, Deputato di Liberi e Uguali

- Francesco Boccia, Responsabile Autonomie territoriali ed Enti Locali e componente della Segreteria del Partito Democratico