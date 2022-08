IL PIANOFORTE DI STEFANO MICELI NEL PARCO ARCHELOGICO DI AGNANO AD OSTUNI

Una serata speciale dal titolo “Stefano Miceli, Piano” è in programma il prossimo 20 Agosto alle ore 20:30. Un concerto del direttore d’orchestra e pianista di fama mondiale residente a New york ambientato nello splendido scenario del Parco Archeologico di Agnano, organizzato dal Comune di Ostuni.



Miceli proporrà al pubblico un programma che spazia da W. A. Mozart a Franz Liszt, suo autore preferito, di cui eseguirà lavori fra i più rappresentativi dell’autore romantico, da “Funerailes” a rapsodie ungheresi e parafrasi su temi d’opera. Il maestro brindisino si cimenerà anche su una delle sue più celebri sonate per pianoforte di L. Van Beethoven.



Stefano Miceli, da poco presidente del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi vive a New York e

conserva un forte legame con il suo territorio d’origine. La sua trentennale carriera lo ha portato ad esibirsi nei più importanti teatri del mondo, da Berliner Philharmonie alla Carnegie hall, dal Sydney Opera House al Gewandhaus di Lispia, dirigendo, fra le altre, le orchestre iù prestigiose al mondo, anche alla presenza di diversi Capi di Stato. Incide per Appia Records USA e dal 2011 è Steinway Artist per meriti di carriera.



Il concerto è aperto al pubblico con ingresso libero; si consiglia la registrazione online per prenotazione posti al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/ostuni-20-agosto-stefano- miceli-piano-tickets-401973151517?aff=ebdssbcitybrowse