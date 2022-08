Elezioni, On. Palmisano (M5S): "Sono onorata della fiducia degli attivisti. Ora è necessario lavorare in sinergia per dare un futuro diverso a questo territorio"

«Sono onorata della fiducia ricevuta da tutti gli attivisti e gli iscritti del MoVimento 5 Stelle in Puglia. Ora occorre lavorare in sinergia per dare un futuro diverso a questo territorio».



E’ quanto afferma l’on. Valentina Palmisano (M5S) dopo l’esito finale della consultazione on line tra tutti gli iscritti al Movimento Cinque Stelle riferita alla composizione della lista per il prossimo 25 settembre.



La parlamentare ha ottenuto 536 preferenze personali, risultando la seconda in Puglia tra tutti i candidati. Sarà candidata per il proporzionale nel collegio Puglia 4 Brindisi-Lecce alla Camera dei Deputati. Nonostante la provincia di Brindisi sia tra le più piccole in Puglia ha espresso in rete la candidata più votata, l’on. Palmisano, dopo il coordinatore regionale.



«Un elemento questo che mi gratifica e contestualmente aumenta anche il senso di responsabilità nel portare avanti progetti e iniziative a sostegno dell’intera comunità di questa area della Puglia, che – afferma la deputata – può ancora esprimere al meglio tutte le sue potenzialità nei vari settori economici: turismo, industria sostenibile, green economy, agricoltura. Temi che, insieme ad un’attenzione massima da rivolgere alle famiglie ed ai diritti di ogni uomo e donna, saranno fondamentali per l’azione di governo. Noi come Movimento Cinque Stelle orienteremo il nostro impegno concretamente ad una crescita del Paese senza privilegi, senza caste, riducendo divari e diseguaglianze, nell’interesse collettivo di ogni territorio e dell’intero Paese»