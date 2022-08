Angelica Pedaci vincitrice PREMIO DELFINO 2022

Si è conclusa la 21^ edizione del Premio Delfino, manifestazione sportiva di interesse nazionale dedicata ai talenti del territorio pugliese e non, diretta dai maestri Rosanna Tersicci e Franco Carlucci, titolari dell'Arabesque Academy di Carovigno (BR).



Quest'anno la kermesse è tornata a San Vito dei Normanni (BR), in piazza Leonardo Leo, lì dove nacque tanti anni fa'. Nel corso della serata ha avuto luogo, anche la finale regionale del concorso di bellezza nazionale Un volto per Fotomodella, che ha eletto due finaliste nazionali: la vincitrice assoluta del Premio Delfino e del Premio alla Moda Un volto per Fotomodella per la Puglia è Angelica Pedaci, 16 anni di Pulsano (TA), studentessa di scienze applicate al liceo Ferraris di Taranto, capelli castani, occhi marroni, gioca a pallavolo, suona il violino, è dedita alla moda, da grande vorrebbe diventare una ostetrica ma oggi gli piacerebbe tanto continuare a sfilare.



A lei un secondo titolo nazionale, a pochi giorni da un'altra vittoria come Miss Castellaneta Marina, lo scorso 4 agosto. Seconda classificata, Vanessa Di Dio, 15 anni di Policoro (MT), studentessa al liceo linguistico con l'hobby della palestra e della moda.



Fasciate a vario titolo anche: Selvaggia Lopalco, 15 anni di Pulsano (TA), Serena D' Andria, 16 anni di Taranto, Sandrine Pedron, 16 anni di Martina Franca (TA), Noemi Fiore, 17 anni e Felicia Miraglia, 16 anni, entrambe di Massafra (TA) e Dalila Venneri, 16 anni di Crispiano (TA)



Tanti i momenti di spettacolo che hanno regalato emozioni: la presenza di Samuele Cavallo, noto al grande pubblico per la sua presenza da attore a "Un posto al sole" che si è esibito in due brani, scelti dal passato recente del Festival di Sanremo, e le cantanti Lory Zippo, Alessia Versienti, Maddalena Pagliara e A. Will che hanno ammaliato il pubblico con le loro voci. Una sorpresa anche per la giovanissima e talentuosa figlia della famiglia Carlucci - Tersicci, Annarita, dotata cantante e ballerina, il defilé "In Bloom" che ha visto protagonista lo stilista martinese, Leonardo Ligorio.



A condurre la serata, Giuseppe Stigliano, titolare della nota agenzia di moda tarantina Jonica Eventi, consulente e co-organizzatore della manifestazione, con una storica modella dell'organizzazione, già vincitrice del Premio Delfino nel 2018, Silvia Miccolis.



Le coreografie di danza sono state curate da Annarita Carlucci, il models training dal maestro Angelito Mastrangelo coadiuvato da Vittorio Casale.



Successo di pubblico, rimasto fino al termine della manifestazione, che conferma quanto una kermesse come il Premio Delfino sia nel cuore dei suoi fans, nonostante i 21 anni di età.