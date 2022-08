DG Arpal, Amati: “Amico di Emiliano, spalleggiato da centrodestra e infine candidato di Azione. Povera nostra Puglia. Distruggerò questo sistema di potere”

Dichiarazione del Consigliere regionale del PD Fabiano Amati, promotore della legge regionale per la decadenza del Direttore generale Arpal.



“Si arricchisce il curriculum di Massimo Cassano, al secolo direttore generale di Arpal e provvidenziale autore di coincidenze assunzionali. Amico di Emiliano e emblema del suo sistema di potere, spalleggiato anche dal centrodestra contro la nostra legge per la sua decadenza e candidato di Azione nel Terzo polo. Uno e trino. Povera la nostra Puglia.



Con pochi colleghi della maggioranza in Regione stiamo da mesi combattendo una battaglia per la decadenza del DG Arpal, ostacolati da Emiliano, dal suo cerchio stretto e dal centrodestra. Mai avremmo pensato che, ancora in carica su designazione di Emiliano, sarebbe riuscito ad ottenere il sostegno dell’intero arco costituzionale, compresa Azione e il terzo polo.



Non c’è più tempo da perdere. C’è un sistema trasversale e di rapporti politici e personali che in Puglia descrive un sistema di potere che va abbattuto.



Se sino a ieri avevo qualche dubbio di timidezza, oggi non ho più remore”.