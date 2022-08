CARO BOLLETTE. BELLOMO (LEGA): ELIMINARE LE ACCISE, EUROPA SI FACCIA CARICO DELL’EMERGENZA

“L’emergenza del caro bollette per gas e luce può avere effetti devastanti sulla nostra economia, nettamente superiori a quelli già gravi prodotti dalla pandemia. Sono migliaia le imprese pugliesi a rischio, soprattutto in provincia di Bari. Occorre fin d’ora farsi carico dell’emergenza, investendo della questione l’intera Europa.



Sul fronte interno, oltre agli aiuti a chi virtuosamente riduce i consumi di energia del 20%, la misura da adottare è certamente quella di eliminare immediatamente le accise che gravano da troppo tempo su determinati prodotti. Allo stesso modo è fondamentale che anche a livello regionale, come da mesi sollecitiamo, si adottino provvedimenti in tal senso.



Sul fronte Ue, è necessario invece rivedere quelle regole stringenti che rischiano di diventare, soprattutto in un momento come quello della tempesta che si sta avvicinando, un autentico cappio al collo che infliggiamo a noi stessi.



Non c’è tempo da perdere, e il problema non riguarda solo l’Italia. I costi insostenibili delle bollette alle stelle, con aumenti per le aziende italiane di 106 miliardi di euro, 5 per quelle pugliesi, rischia di essere letale per tantissime imprese, ma anche per molte famiglie a serio pericolo di povertà.



Se vogliamo evitare questo dramma sociale, non bisogna aspettare neppure un attimo. La vera sfida elettorale si gioca soprattutto su questa partita. Il centrodestra è pronto a fare la sua parte. Come ha sempre fatto, anche in passato. Mitigando gli effetti negativi di una demagogia che tanti danni ha prodotto, ma molti di più ne avrebbe potuti produrre”.



Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia e candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Bari.