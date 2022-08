Caro bollette, On. Palmisano (M5S) : “Aiuti a famiglie ed imprese da chi gode di extra-profitti. Basta tergiversare”.

“Gli aiuti alle famiglie ed alle aziende contro il caro- bollette vanno prelevati da chi sta godendo di extra- profitti. Basta tergiversare”.



E’ quanto dichiara l’ on. Valentina Palmisano (M5S) in merito all’attuale grave crisi economica ed energetica.



“Quello che sta avvenendo conferma le scelte sbagliate degli anni passati, con la dipendenza dalle fonti fossili, e le speculazioni che gravitato intorno ai mercati dell’energia. Da tempo – sottolinea la deputata brindisina- il Movimento Cinque Stelle insiste sulla necessità di avviare una transizione energetica ed ecologica che possa mettere al riparo da queste situazioni di estrema difficoltà per famiglie ed aziende.



Giornalmente ascoltiamo gli appelli delle imprese in ogni settore: penso al comparto agricolo, che soprattutto in Puglia, ora si trova a fronteggiare questa nuova grande criticità. Così come le piccole e medie imprese cuore pulsante della nostra regione. Oggi purtroppo raccogliamo gli amari frutti di politiche scellerate che da destra e sinistra ci sono state propinate in passato”.



Lo stesso Movimento ha avuto modo di attivare misure strutturali a tutela dei consumatori. “Penso innanzitutto al Superbonus. Sappiamo bene gli effetti sulla ripresa grazie a questa norma, anche nel contrasto alla riduzione degli sprechi: l’efficientamento energetico è quanto mai necessario in questo momento storico. Ma serve un tetto al prezzo del gas, con un necessario piano che coinvolga in prima linea anche l’Unione Europea. Le fonti rinnovabili, che rappresentano la vera e definitiva soluzione, sono ancora costantemente e senza ragione ostacolate”.