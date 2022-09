ELEZIONI, FORZA ITALIA: “CENTRODESTRA UNITO PER VINCERE, CITTADINI STANCHI DEL MALGOVERNO DEL CENTROSINISTRA”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.



Oggi abbiamo presentato la squadra dei candidati nei collegi uninominali della Puglia: tutte persone perbene, capaci e competenti in grado di fare la differenza nelle urne e nelle istituzioni. I cittadini sono dalla nostra parte, ci chiedono di vincere per dare stabilità e speranza al nostro Paese: le persone sono stanche del malgoverno del centrosinistra e c’è un sano ottimismo sul risultato che emergerà il 25 settembre. Siamo convinti che anche e soprattutto in Puglia, dove la situazione è ormai degenerata, Forza Italia e il centrodestra raccoglieranno un risultato lusinghiero: sarà l’inizio di un percorso che ci condurrà a scardinare definitivamente il sistema di potere clientelare di Emiliano, fatto di abusi e prepotenze. Facciamo, quindi, il nostro in bocca al lupo a tutti i candidati, in particolare a quelli di Forza Italia negli uninominali: Rita Dalla Chiesa, Francesco Paolo Sisto e Giandiego Gatta (e Mauro D’Attis, ndr). Sono giorni importanti, in cui dobbiamo dare tutti il massimo, e possiamo garantire che i nostri candidati saranno seri rappresentanti nostra Puglia, dei suoi bisogni e delle sue prospettive per il futuro”.