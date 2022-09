Tappa a Mesagne della “Route 21 Chromosome on the road”: "sfatiamo gli stereotipi sulla sindrome di Down"

Lo scorso 3 settembre si sono accesi i motori che hanno dato il via all’ottava edizione del giro d’Italia “Route21 Chromosome on the Road”, un progetto che nasce nel 2015 con l’obiettivo di contrastare il tentativo di omologazione con cui spesso devono fare i ragazzi affetti da sindrome di Down e le loro famiglie. Il viaggio, partito da Palermo lo scorso 3 settembre, si concluderà a Roma il prossimo 5 ottobre dopo aver fatto tappa in 33 città italiane distribuite lungo la penisola, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia.



Domani, mercoledì 7 settembre, toccherà a Mesagne: alle ore 19, presso il caffè letterario del “Lab Creation”, l’Amministrazione comunale ha organizzato un momento per salutare gli ospiti che arriveranno a bordo delle loro Harley Davidson. A seguire Gian Piero Papasodero, vicepresidente dell’associazione “Diversame-Mente” e ideatore del progetto “Route21”, presenterà il suo libro dal titolo “Route21 – strada vita e cromosomi”, un racconto a metà strada tra romanzo e diario di viaggio. Dopo l’introduzione dell’assessore comunale alle politiche sociali, Anna Maria Scalera, sarà Regina Cesta a dialogare con l’autore. L’incontro è aperto al pubblico.



“La normalità è il tema al centro del nostro viaggio, che ha come obiettivo la dimostrazione che i ragazzi con Trisomia21 – spiega Papasodero - non hanno bisogno di vivere in modo stereotipato, ma come ogni altro ragazzo della loro età possono vivere la loro vita e autodeterminarsi, diventandone protagonisti”. La Route 21 è una staffetta in cui i ragazzi si alternano, percorrendo le varie tappe del viaggio per poi ritrovarsi all’arrivo del tour. Il viaggio in Harley serve a migliorare le abilità sociali e relazionali dei giovani con sindrome di Down, lasciando emergere le caratteristiche di ognuno e permettendo loro di stringere nuove amicizie.



Il nome dell’iniziativa è emblematico e richiama il mito americano della Route 66, la famosa autostrada che attraversa gli Stati Uniti da est a ovest, percorsa per decenni da automobilisti e motociclisti. Ma in questo caso c’è una connotazione particolare, il 21, che fa riferimento a quel cromosoma in più che determina la sindrome di Down.