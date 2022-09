Ostuni. Ospiti da tutta Italia per le prime due iniziative di Ostuni Welcome Experience

Le prime due iniziative di Ostuni Welcome Experience, promosse e organizzate dal Distretto Urbano del Commercio di Ostuni e a cura di Puglia Experience Lab, sono state un grande successo.



Tanti sono gli ospiti provenienti da tutta Italia che hanno partecipato con curiosità e attenzione all'itinerario teatralizzato "Alla Corte dei Nobili", interpretato dagli attori di Improvvisart. Interpretazione appassionata e innovativa che ha fatto da cornice alla scoperta della Chiesa dei Cappuccini, posta sull’arteria più commerciale della città.



Tanto interesse e un pizzico di golosità poi hanno animato l'itinerario "Racconti di Antichi Sapori", attraversando il dedalo di vicoli del centro storico, dove prima sorgevano antichi forni "à sarcene", frantoi e gli orti medievali periurbani. L'itinerario si è concluso con una prelibata degustazione preparata appositamente da Vicolo 43 Ostuni con l’introduzione alle varie pietanze, i partecipanti hanno scoperto i trucchi delle preparazioni, il legame con il territorio e la stagionalità dei prodotti.



Le attività proposte dal progetto Ostuni Welcome Experience mirano a sviluppare e valorizzare le attrattive turistico-economiche della città creando un rapporto sinergico tra gli attrattori culturali e le realtà commerciali partendo dalla promozione social alla promozione detta “dell’ultimo miglio”.



Tutte le attività proposte puntano a creare rapporti sinergici tra le realtà imprenditoriali e quelle culturali garantendo maggiore visibilità dei servizi presenti sul territorio e favorendo il contatto tra i visitatori e le realtà economico-commerciali.



Tutti gli aggiornamenti relativi alla rassegna gratuita "Ostuni Welcome Experience" sulla pagina del Duc Ostuni.