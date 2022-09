Arpal, 170 offerte di lavoro nel brindisino

"Il consueto appuntamento del venerdì con il report settimanale elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i Media dell'Ambito Territoriale di Brindisi di Arpal Puglia attesta che sono 170 le figure professionali ricercate, nella settimana dal 23 al 30 Settembre, nella provincia di Brindisi.

In particolare, sono 33 le possibilità di impiego nell'ambito della sanità, 30 nell’edilizia, 30 nell' ambito dell' assistenza domiciliare, 17 nell’ informatico,12 nella ristorazione, 8 nel settore assicurativo, 7 nei servizi, 5 nel settore tessile, 5 nel settore delle pulizie, 4 nel termoidraulico, 3 nel commercio, 3 nell'amministrativo, 4 nel metalmeccanico, 3 nei trasporti, 2 nell' artigianato, 2 nella manutenzione, 1 nel turismo, 1 nel tecnico.

A questi si aggiungono, come di consueto, tramite Eures, le offerte di lavoro all'estero per operai/ie specializzati/e fisioterapisti/e in Bavaria, personale nel settore della ristorazione in Germania, Game Presenter di lingua italiana a Malta , Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso, operatori addetti all’assistenza clienti in Grecia e Portogallo, personale nel settore della ristorazione e nel settore delle pulizie a Berlino.