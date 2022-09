Solidarità dei Vigili del fuoco di Brindisi alla popolazione delle Marche.



Oggi alle ore 14 è partita una squadra del comando dei vigili di Brindisi con personale specializzato per le alluvioni e attrezzata con un gommone ed una campagnola; destinazione i Comuni di Barbara, Ostra (frazione di Pianello) e Senigallia, luoghi dell'alluvione dei giorni scorsi.



Affiancheranno i soccorsi in oparazioni di recupero beni e messa in sicurezza nei luoghi ancora allagati o resi impraticabili e sommersi dal fango.



Buon lavoro ai nostri Vigili, sempre pronti e ligi al dovere.