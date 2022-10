Costo energia: allarme da parte dei sindaci della provincia di Brindisi

La stangata d'autunno sul costo dell’energia rischia di non essere sostenibile per casse dei comuni e rischa di mandare al default centinaia di comuni italiani.

I primi comuni della puglia a lanciare un grido di allarme sono i comuni della Provincia di Brindisi, che si sono incontrati oggi 1 ottobre 2022 presso il salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, che fanno fronte comune per chiedere «l'immediato intervento del Governo» .









I sindaci del Brindisino scriveranno una lettera al ministero per la Transizione energetica chiedendo una nuova consistente tranche di aiuti, quanto mai necessari soprattutto per i comuni come Brindisi e Torchiarolo gravati dal piano di riequilibrio.

Il presidente della Provincia di Brindisi Toni Mattarelli aggiunge: “Ci sono tanti cittadini comuni che non riescono più a pagare le bollette dall’importo triplicato.

Il sistema di imprese rischia di essere sovrastato da un mercato globalizzato.

Siamo qui, tutti insieme, per rappresentare un bisogno urgente”

Tra le varie soluzioni avanzate per ridurre il costo dell’energia anche la riduzione degli orari dell’illuminazione pubblica o di passare il Natale senza le tradizionali luminarie ma queste ipotesi sono al momento accantonate per assicurare rispettivamente la sicurezza pubblica e il sostegno all’economia.