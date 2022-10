Meff School Lab” vince il bando nazionale “Il Cinema e l’audiovisivo a scuola

I ministeri della Cultura e dell’Istruzione nei giorni scorsi hanno pubblicato l’elenco dei vincitori del Bando nazionale “Il cinema e l’Audiovisivo a Scuola”. Tra i 150 soggetti promossi, il “Meff School Lab” di Mesagne ammesso a finanziamento con un ottimo punteggio e per un importo di oltre 65mila euro.

Il progetto - ideato da Floriana Pinto, direttrice artistica del MEFF - Messapica Film Festival e realizzato dall’associazione culturale Blue Desk in partenariato col Comune di Mesagne – ha vinto la sezione “Bando di Rilevanza Territoriale” con una proposta di percorso formativo che collega due scuole secondarie della Puglia e due del Lazio per l’anno scolastico 2022/23.



Le iniziative si svolgeranno in Puglia presso l’istituto superiore “Epifanio Ferdinando” e la Scuola media “Materdona-Moro” di Mesagne e nel Lazio presso l’istituto superiore “Giorgio Ambrosoli” e la Scuola media “La Giustiniana” di Roma.

“Questa notizia è per noi motivo di grande orgoglio - dice Floriana Pinto - innanzitutto perché ci permette di dare continuità a un percorso che abbiamo iniziato un anno fa e in cui con l’Amministrazione Comunale abbiamo fortemente creduto, e poi perché viene riconosciuta la qualità e la continuità con cui Blue Desk realizza progetti cinema nelle scuole da oltre quindici anni”.





Tra attività che vedranno protagonisti studenti e studentesse, laboratori di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, proiezioni, incontri con professionisti del settore, workshop di scrittura, realizzazione di cortometraggi, giuria giovani, un’arena estiva interamente curata dai più giovani.



I risultati finali del percorso, che include un approccio teorico e pratico al mondo dell’ audiovisivo, saranno presentati in occasione della V edizione del Messapica Film Festival in programma il prossimo luglio a Mesagne. Sono partner Apulia Film Commission e Istituto Luce.