Pronto soccorso: Serio "rischio di interruzione del servizio"

Abbiamo ricevuto un comunicato dell'ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brindisi denuncia una situazione al collasso dei Pronto soccorso della provincia Brindisi.

Ci dice il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi, Arturo Oliva:



" Dai prossimi mesi avremo il Pronto Soccorso di Ostuni con un medico in organico, il solo direttore, quello di Francavilla Fontana con soli due medici ed infine il Perrino di Brindisi con tre medici strutturati. E’ una situazione inaccettabile, qui si rischia l’interruzione del pubblico servizio.



Il fatto grave è che non si intravedono soluzioni. Non solo, in questa situazione non è neppure possibile contare sul soccorso di medici provenienti da altri reparti, già in affanno, che in quel caso resterebbero scoperti ”.

Infatti, oggettivamente, la situazione del pronto soccorso negli ospedali della provincia di Brindisi si fa sempre più esplosiva, con la carenza di medici strutturati che mette a rischio i servizi.



Risultano infatti infruttuosi gli appelli e le richieste rivolte all'amministrazione Asl e allo Stato pugliese.



La cronica carenza di medici strutturati in pronto soccorso non ha garantito l'efficienza del servizio da parte degli utenti. Ospedale di Ostuni, Ospedale Francavilla Fontana e Ospedale di Brindisi sono in difficoltà da mesi, ma nessuno dei provvedimenti presi ha avuto l'effetto sperato.

Per tutti questi gravi motivi , i sindacati Aaroi-Emac, Federazione Cimo-Fesmed, Anaao-Assomed e Cgil, lo scorso 5 Settembre , hanno annunciato lo stato di agitazione, formalmente annunciato da una nota inviata al Sindaco di Brindisi, al Presidente della Puglia, all'Assessore Regionale alla Salute e al Direttore Esecutivo dell'ASL Brindisi.