Porti di Brindisi e Bari: cresce il numero dei passeggeri e delle navi da crociera

La crescita del turismo marittimo in Adriatico, in particolare dei porti della Puglia, nel 2023 . ciò emerge dalla previsione di un'ulteriore ripresa del numero di crocieristi, dalla previsione generale di aumento del traffico dei traghetti indicata dai due maggiori porti costieri, Brindisi e Bari, e dal numero atteso di clienti in arrivo anno.

Questa è la 5a edizione dell'Adriatic Forum - Cruises, Ferries, Sails & Yachts, l"evento itinerante internazionale dedicato al turismo marittimo sul Mar Adriatico, in corso al Terminal Crociere di Bari. L'evento è stato ideato da Risposte Turismo è stato svoltosi quest'anno in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Meridionale e Puglia Promento, quadro di presentazione dei principali risultati delle ricerche di Risposte Turismo e di tutti coloro che si occupano di turismo marittimo nella regione, è diventato un materiale di riferimento per le persone di

Per quanto riguarda il traffico crocieristico, secondo una ricerca di Riposte Turismo nel 2023 saranno 4,3 milioni i passeggeri movimentati nei porti crocieristici adriatici, con un incremento del 27% rispetto alla previsione di chiusura che aprirà nel 2022 ma è ancora lontano il record storic registrato nel 2019 (5,7 milioni di arrivi sono stati accolti).

Secondo le previsioni di Risposte Turismo, Corfù aprirà la classifica dei porti crocieristici dell'Adriatico, con oltre mezzo milione di passeggeri attesi. Analoghe prestazioni sono attese anche da Dubrovnik (525.000) e Kotor (oltre 500.000). I porti pugliesi a bordo dell'Adriatico dovrebbero movimentare oltre mezzo milione di passeggeri, soprattutto nei porti di Bari e Brindisi.

Queste proiezioni sono il risultato di una previsione fatta da Risposte Turismo di una stima di 16 porti crocieristici sull'Adriatico, porti che a livello globale, entro il 2022 rappresenteranno 69 miliardi di passeggeri trasportati e 70 miliardi di navi interessate. I passeggeri dei traghetti nel 2023 di nuovo oltre 18 milioni

Analizzando il movimento dei passeggeri su traghetti, aliscafi e catamarani, secondo l'Adriatic Sea Travel Report, si prevede che quattordici grandi porti dell'Adriatico aumenteranno di traffico entro il 2023 rispetto all'anno in corso, anche se con intensità diverse:

da un lato, si prevede una crescita più pronunciata nell'Adriatico orientale grazie al potenziamento della connettività interna tra la terraferma e le isole; si prevede invece una crescita significativamente contenuta o stabile rispetto al 2022. Il totale supererà la soglia dei 18 milioni di passeggeri (+5-10% rispetto al 2022). Tra i porti presi in esame, le previsioni sono positive per Zara (2,3 milioni, +4% nel 2022), Dubrovnik (480.000, +3%), Sibenik (137.000, +3%), Fiume (134.000, +60%). Le buone performance di Bari e Brindisi, dovrebbero aumentare di + 10 euro, quindi supereranno rispettivamente circa 1,1 milioni e 400mila passeggeri.

Come nelle precedenti edizioni, anche il rapporto di ricerca di Riposte Turismo presenta un'analisi approfondita del turismo marittimo nei sette paesi che si affacciano sull'Adriatico.

Dall'analisi delle marine sul versante italiano - oltre al completamento del porto turistico di San Pietro a Termoli sono previsti ulteriori 100 ormeggi, e del porto turistico di San Foca (Lecce), che ha l'obiettivo di triplicarlo . 183 ormeggi esistenti - è prevista la realizzazione di un nuovo porto turistico per superyacht (fino a 100 metri) a Bari, con un investimento di 36 milioni di euro, nell'ambito della riqualificazione del Molo San Cataldo.

In Albania è in fase di completamento il lussuoso complesso di Porto Albania sulle penisole di Kalaja e Turrës, dotato di un porto turistico con oltre 700 ormeggi, nonché il nuovo progetto "Durres, Yachts and Marina" nel porto turistico di Durazzo.

Sul versante croato, entro la fine dell'anno sarà completata la costruzione del nuovo porto turistico ACI di Novalja, che ospita circa 300 ormeggi. Nel frattempo, a metà del 2023, la società croata ACI-Gitone avvierà la costruzione del nuovo porto turistico di Porto Baroš a Fiume, che avrà una capacità di 230 ormeggi e sarà operativo nel 2024. Nei prossimi due anni saranno completati anche i progetti di ampliamento di Marina Korkyra a Vela Luka, che aumenterà la capacità da 132 a 177 ormeggi, e Marina Polesana a Pula, che sarà retrofittata con ulteriori 1.150 ormeggi.

Analizzando la distribuzione geografica delle strutture e dei moli, tra i paesi limitrofi della regione, l'Italia mantiene la posizione di leadership con 189 porti turistici (56,1 litri in totale) e 48.677 ponti portuali (61,5 litri in totale). Sul secondo gradino del podio, la Croazia (126 marine - 37,4l in totale - e quasi 21.000 ormeggi - 26,4l in totale) davanti al Montenegro (3.545 ormeggi - 4,5l in totale - e 8 marine) - totale 2,4l).

Infine, la ciliegina sulla torta: Il tasso di occupazione dovrebbe aumentare (dal 78,3 al 2022 all'84,1%) e il numero di passeggeri giornalieri in aumento (dal 68,3 al 2022 al 70,8%).Tuttavia, la domanda a breve termine domina ancora per i porti turistici, poiché la ripresa delle crociere a lunga distanza rimane lenta.