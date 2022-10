Pezze di Greco: trovati in possesso di un auto e un furgone rubati e 54 piante di marijuana

Nella tarda serata del 4 ottobre, in Pezze di Greco, i Carabinieri della locale

Stazione hanno arrestato un 45enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio e, contestualmente, denunciato in stato di libertà un 35enne del luogo per riciclaggio e ricettazione.



In particolare, nel tardo pomeriggio, avendo ricevuto la segnalazione di un’autovettura rubata presente all’interno della proprietà dell’arrestato, a seguito di perquisizione domiciliare gli operanti hanno rinvenuto:





- l’autovettura segnalata oggetto di furto, avvenuto nel primo pomeriggio a Gravina di Puglia;

- un furgone Iveco Daily risultato oggetto di furto in Carovigno;

- 54 piante di marijuana.





Gli accertamenti hanno consentito di acclarare che il 35enne, dopo aver portato lì il veicolo, con l’aiuto di un altro soggetto in via di identificazione, hanno smontato l’auto, asportandone alcuni pezzi, dileguandosi successivamente.



A seguito della relativa perquisizione domiciliare sono state sequestrate 2 chiavi di auto modificate e un disturbatore di frequenza perfettamente funzionante. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato ai domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.





Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’arresto attende l’eventuale convalida del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, dopo l’interrogatorio e il confronto con la difesa.