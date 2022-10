Altri 1.339 nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Puglia su 10.198 test giornalieri. Sono 455 casi n el Barese, 327 nel Leccese, 162 nel Foggiano, 151 nel Tarantino, 146 nel Brindisino e 85 nella Bat 85. 12 i casi tra i residenti fuori regione. Sono 2 i decessi.

In totale ado oggi abbiamo in Puglia 13.586 positivi al Covid-Sars2, con 134 sono ricoverate in area non critica e 7 in Terapia intensiva.

Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Perrino di Brindisi sono ricoverati 8 pazienti con Covid, in Pneumologia 2, in Area mista 7. Nel post Covid di Mesagne 3.

Sono 1.487.621 icasi totali dall'inizio della pandemia su 12.780.677 di test. 1.464.937 i guariti, contro i 9100 morti.